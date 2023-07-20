吳彥祖回港旅遊晒死亡角度自拍　直呼想拍電影：想再回來拍電影了

現年 48歲的吳彥祖擁有高顏值及高䠷身材，自出道以來是不少人心目中的男神代表之一。不過男神似乎接受自己漸漸老去的過程，對於外貌同身材似乎沒有特別管理，近日他難得回到香港旅遊勾起他不少回憶，在不同地方自拍留念，近鏡頭的拍攝令他現出三層雙下巴，而且髮際線又過高，讓不少網友直呼男神確是變老了。

吳彥祖年輕時非常帥氣。（影片截圖）

眼見Daniel在社交網站上貼的自拍照可見，戴着口罩的他在香港街頭玩自拍留念，從下方方向對鏡自拍的他盡現三層雙下巴，顯得他的臉龐圓潤不少，而且更顯得他髮際線過高問題，這一輯照片根本就是死亡角度自拍，但他似乎不介意完全沒有偶像包袱，他留言表示：「在離開了將近4年後再回到香港的感覺真是太好了。我在這裡生活了20年，今天擁有的一切都歸功於它。剛到這的時候我還是個21歲的傻小子，是這個地方讓我找到了自我。它給了我從未夢想過的東西，讓我看到了我不敢想能看到的事。香港的風景、聲音、氣味、手感都和我記得裡的一模一樣。最重要的是，我還見到多年未見的老友們。香港在我心裡，永遠都是特别的。雖然這是一次短途旅行，但我已經迫不及待想再回來拍電影了！」

吳彥祖自拍現三層雙下巴。（吳彥祖微博圖片）

不少網友見到Daniel的自拍照都留言直呼不解男神現在為何會變成這個樣子，紛紛表示他確是變老了。而另有網友就覺得他是真正的帥哥，才不在意用甚麼角度拍攝，大家留言表示：「只有帥哥敢這樣」﹑「帥哥無所畏懼」﹑「好看的人才不在乎自己好不好看」等，還希望他快回來拍電影，大家一定會支持他。

吳彥祖回來香港旅遊。（吳彥祖微博截圖）