披荊斬棘的哥哥3｜鄭嘉穎錄2集被淘汰即入院　陳凱琳：不可以公開

陸綜《披荊斬棘的哥哥》即將推出第3季，參賽名單雖然尚未公開，由於已經開放觀眾錄影，因此傳出來自台灣或曾在台出道的藝人就高達11人。而該節目低調錄製中，卻驚傳53歲鄭嘉穎參加2集就遭到淘汰，近日被爆現身醫院。



鄭嘉穎低調出現在醫院等待看診，並且被拍到吊鹽水的模樣，照片火速在陸網傳開。由於他也是傳言《披荊斬棘的哥哥3》參賽者之一，突然到醫院，身體狀態引發外界憂心，同時更瘋傳他僅錄2集就被淘汰。

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老婆陳凱琳20號在香港出席商場活動，面對媒體關注老公鄭嘉穎身體狀況，她說：「我看到那張照片的時候，其實他已經出院，當時他就在我旁邊。」她表示老公到醫院是治療聲帶方面的問題，關於外傳老公被淘汰，她低調回應：「這個節目好多事不可以公開，等節目播出的時候大家就會知道。」

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同時陸網瘋傳，鄭嘉穎在「一公」時就被淘汰，並且向粉絲說下次有機會再見。淘汰名單還有演台灣偶像劇《薰衣草》爆紅的許紹洋。

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