陳凱琳一家超騎呢慶祝父親節　鄭嘉穎一舉動驚呆網民：我接受唔到

今日是父親節,不少為人子女的都會趁這個節日向父親表達愛意,陳凱琳 (Grace) 與鄭嘉穎 (Kevin) 的三個仔仔仍然好細個未識為爸爸慶祝父親節,Grace和嘉穎就趁節日與仔仔慶祝一番,共度溫馨的親子時光,一起製造開心難忘回憶。Grace還拍了片放上IG分享。

陳凱琳與鄭嘉穎及三個仔仔一家五口。(陳凱琳IG)

片中嘉穎為仔仔親自下廚煮意粉給仔仔和老婆食,由於孻仔Carlos只有幾個月大,所以只有大仔鄭承悅(Rafael)和二仔鄭承亮(Yannick)參與。當嘉穎把意粉和醬料倒在桌上時,兩個仔仔都不禁呆了一呆,不過兩人都好快接受了這麼奇特的用餐方式,直接在桌子上食意粉。Grace表示做父母就是為了要給孩子製造驚喜,希望為孩子創造開心的回憶,希望他們長大後亦會為爸爸製造驚喜。

鄭嘉穎親自下廚。(ig截圖)

Grace發文寫道:「父親節 “Specials” 🍝 ❤️ To be honest, when Kevin and I first saw this unique way of “presenting” dinner… we were a bit skeptical. Is it hygienic? Would our kids actually eat the food? But in the spirit of surprising our kids, we thought: let’s try to be open minded and see what happens! I’ll let the video speak for itself!👩‍🍳 😉Happy Father’s Day tomorrow and hope everyone has a “satisfying” celebration! P.s. Rafa’s first reaction/comment was: Can I have a plate? 🍽️😂 (老實說,當Kevin和我第一次看到這種“呈現”晚餐的獨特方式時……我們有點懷疑。衛生嗎?我們的孩子真的會吃這些食物嗎?但本著讓我們的孩子感到驚訝的精神,我們想:讓我們試著保持開放的心態,看看會發生什麼!我會讓視頻自己說話!👩‍🍳 😉明天父親節快樂,希望每個人都有一個“滿意”的慶祝活動!附言Rafa 的第一反應/評論是:我可以要一碟嗎? 🍽️😂)」

不少網民都被Grace和嘉穎的創意驚呆了,紛紛留言表示:「果然夠奇特」、「可以唔使洗碟」、「正,好好玩」、「真係估你唔到」不過亦有網民不懂得欣賞表示:「一倒落去即刻無晒胃口」、「我接受唔到」、「咁樣真係好咩?」

點擊睇Grace一家創新食意粉: