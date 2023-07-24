乘風2023｜謝娜得獎感言疑提及敏感內容被刪剪　網民競猜河蟹原因

《乘風2023》早前剛結束了成團夜的錄製，其中Ella陳嘉樺高票成為乘風年度總冠軍，眾望所歸。內地著名主持人謝娜，在成團夜以第四名順利成團，還得到了「年度乘風創始人」的稱號，然而她當晚在比賽現場哽咽發表得獎感言時，卻被網友發現有部分感言疑似「太敏感」被刪剪！



根據當晚有份參與成團夜錄製的網友專屬，謝娜在成團夜的得獎感言裡有提到說：「謝娜是一個有爭議的名字，喜歡我的人會喜歡我帶給你們的快樂，不喜歡我的人會覺得這個名字代表著存在感，是個顯眼包。」

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謝娜感慨自己過去離開家鄉成為北漂一族，知道自己要付出比別人更多的努力、拼了命努力才能成功，但後面她卻話鋒一轉說道「一年前我工作了很多年的節目突然沒有了，我在家休息了快一年，來到了《乘風2023》」、「你不知道什麼時候，你一直工作的舞臺突然就沒有了」描述自己這一年多來面對的挑戰和煎熬，而她所謂的「一年多前突然沒了的節目」極大可能指的是在2022年無預警宣佈永久停播的《快樂大本營》。

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有網友發現，在正式播出時謝娜不少的獲獎感言後期都被節目組刪剪了，尤其是有關「一年前突然沒了的節目」在正片裡更是被完全被刪掉。有網友猜測，因為當初《快樂大本營》宣佈停播後在網上造成了不小的輿論，再加上之前曾經作為《快樂大本營》常駐主持之一的何炅，也曾在節目《聲生不息》裡隱晦提起過《快樂大本營》結果當晚直接上了微博熱搜，為了避免同類型事件發生，當謝娜再次提到有關《快樂大本營》的話題時，節目組最終選擇刪剪她的部分感言。

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有網友在留言區評論說，當時謝娜說完這段感言後，現場粉絲情緒都相當激動，當時全場一起大聲喊「快本」支持她，結果到了正片還是被剪了。雖然知道今天大家都不知道當初《快樂大本營》永久性停播背後究竟藏著什麼樣的故事，但節目組如此的小心翼翼，似乎透著一股不尋常的味道啊！

有網友發現，在正式播出時謝娜不少的獲獎感言後期都被節目組刪剪了。（截圖）

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