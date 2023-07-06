李玟去世｜賈靜雯《浪姐4》演繹天后經典〈刀馬旦〉聞死訊感震驚

李玟（CoCo）離世震驚演藝圈，許多視她為偶像的藝人都發文悼念，而賈靜雯才剛在大陸節目《乘風2023》中表演李玟的經典歌曲〈刀馬旦〉，也直呼：「震驚⋯」賈靜雯繼續表示：「才結束刀馬旦的表演⋯怎麼會這樣⋯我們會一直想念妳的好聲音，謝謝妳帶給我們那麼多回憶與笑容，永留心中。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】