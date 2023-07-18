乘風2023｜蔡少芬排第8！數據揭秘最受歡迎10位姐姐　冠軍好易估

由中國芒果TV推出的選秀節目《乘風破浪的姐姐》今年已經來到第四季，不同於以青春少女為主的選秀，《乘風破浪的姐姐》帶大家看見熟齡「姐姐」們獨有的迷人魅力。在第四季節目《乘風2023》中，邀請到33位28歲以上的女性藝人參與，當中也不乏許多來自臺灣的選手。



《乘風2023》開播至今在網路上出現許多相關話題，其中A-Lin、Ella陳嘉樺、賈靜雯、等幾位臺灣選手，在節目中的表現更是引發網友熱烈討論。在《乘風2023》中，哪一位選手在網路上擁有最高討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，從目前還留在舞臺上的選手當中調查出網路聲量TOP 10， 快來看看你pick的姐姐有沒有上榜吧！

NO. 10 朱珠（38歲）IG：zhuzhuclubheaven

在MTV全球音樂電視臺舉辦的「VJ大賽」（Video Jockey）中獲得北京賽區冠軍的朱珠，自此加入MTV並開始主持音樂節目《MTV天籟村》，之後便開啟了她的歌手之路。在2009年發行首張同名專輯《朱珠》後，朱珠獲得CCTV-MTV音樂盛典內地年度最受歡迎潛力歌手的提名。

除了歌唱實力外，朱珠亮眼的外貌也是吸引人的特點之一，今年38歲的她有著「中國第一美」的稱號，也參演過不少電影。去年才剛生產完的朱珠，在節目上的狀態看起來完全不像生過一個小孩，她也因為《乘風2023》再度翻紅，引發討論，「朱珠好美」、「果然是全球百大女郎」。

+ 14

NO. 9 劉逸雲（Amber）（30歲）IG：amberliu

臺裔美籍歌手Amber 劉逸雲於2009年從SM娛樂旅旗下的韓國女子組合「F(X)」出道，在隊內擔任Rapper及副唱，並在2015年發行迷你專輯《Beautiful》，以個人身分出道，豐富的歷練讓她擁有優秀的唱跳能力。2019年開始，Amber以個人歌手的身分在美國及中國等地發展。

韓國女團出身的Amber，在《乘風2023》的舞臺上大放異彩，中性的外表也讓她在節目中備受矚目。在每一次的表演中，Amber獨特的舞臺魅力總是吸引著所有人的目光，「超好看的表演」、「真是又帥又嫵媚，把臺下的姐姐都快掰彎了」、「A殿帥瘋了」、「A大最帥不接受反駁」、「Amber必勝」。

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+ 8

NO. 8 蔡少芬（49歲）IG：adachoi9800

香港演員蔡少芬在經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》中飾演皇后一角，讓許多人都印象深刻，從此「皇后娘娘」的形象深植人心，人氣也因而直線上升。不過對演員出身的蔡少芬而言，參加選秀節目是一大挑戰，也常因為語言問題在背歌詞時遇到瓶頸。

面對自己不擅長的事情，蔡少芬在《乘風2023》中的努力有目共睹，還曾經因為背不起歌詞而對自己生氣、難過落淚，但盡了一切努力的她，還是在舞臺上呈現給觀眾們最好的樣子，認真的模樣超級圈粉，「娘娘加油，我喜歡你的努力」、「前面看得好笑，後面她哭了又看得好心疼」。

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NO. 7 張嘉倪（36歲）IG：zhangjiani_666

從湖南衛視的瓊瑤劇選角活動《尋找紫菱》中發跡的張嘉倪，後續參演《又見一簾幽夢》的女主角，更獲得北京電視臺影視盛典影視新秀獎，成為備受矚目的新人演員，後續也陸續演出多部知名戲劇，如《新還珠格格》、《宮鎖珠簾》、《延禧攻略》等等。

參演《延禧攻略》爆紅，被封為「最美妃子」的張嘉倪，在《乘風2023》中也是粉絲們注目的焦點，更被人認為是節目中的顏值擔當，每次在舞臺上的造型和妝容總能引發網友討論，「美神降臨」、「仙女」、「姐姐太好看了」。

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NO. 6 謝娜（42歲）IG：xiena_nana

主持人出身的謝娜，因為與何炅、李維嘉、吳昕、杜海濤共同主持湖南衛視的綜藝節目《快樂大本營》而建立起知名度。節目主持外，謝娜也跨足舞臺劇、電影、電視劇等領域，除此之外，也曾出版過書和專輯，非常多才多藝。

超級全能的謝娜，從初舞臺開始排名就一直非常靠前，也經常擔任隊長的職務，並且在唱跳方面的表現都非常亮眼，吸引到許多粉絲，謝娜本人表示自己非常喜歡唱跳舞臺，在二公演結束後，謝娜的的個人喜愛度更是排名第一，「就是寶藏女孩」、「永遠給我們驚喜，給予無限可能」。

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NO. 5 美依禮芽（MARiA／メイリア）（31歲）IG：maria_grnd

來自日本的美依禮芽，為日本音樂團體GARNiDELiA的主唱，除了會唱歌外也會作詞，並且之後以「MARiA」的個人名義開始發行作品及活動。MARiA的音樂特色鮮明，其中〈極樂淨土〉（極楽浄土）一曲更是在中國爆紅，引來不少翻唱及舞蹈翻跳。

在《乘風2023》中，MARiA也表演了這首經典曲目〈極樂淨土〉，網路爆紅的這首二次元舞曲，在舞臺上以三次元真人版呈現，讓許多人都為之瘋狂，同時這次的表演也讓過去喜歡〈極樂淨土〉的粉絲們回憶湧現，如同王心凌在《浪姐3》時的〈愛你〉一般，讓MARiA被網友們稱為「浪姐4的王心凌」，「原地圈粉」、「唱功非常厲害」。

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NO. 4 陳意涵（40歲）IG：chenyihan1112

演員出身的陳意涵，是《乘風2023》的臺灣選手之一，演過電視劇《微笑pasta》、《痞子英雄》，電影《聽說》、《閨蜜》、《花甲大人轉男孩》的她，在臺灣及中國都擁有非常高的人氣，在節目一開始釋出選手名單時就引發許多討論。

雖然強項在於演戲，唱跳部分不像其他選手那麼專精，但長相凍齡的陳意涵，被許多網友封為《浪姐4》中的「甜妹」，直呼完全不像40歲還生過兩胎的人，甜美形象電暈不少網友，「很有少女感」、「我小時候她就長這樣，我30了她還長這樣」、「甜妹駕到」、「說20歲我也信」。

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NO. 3 黃麗玲（A-Lin）（39歲）IG：lulin168

今年剛在第34屆金曲獎奪下最佳華語女歌手獎的A-Lin，絕對是《乘風2023》中最被看好的實力派選手之一。身為金曲天后，A-Lin堅強的歌唱實力無庸置疑，也多次在比賽舞臺中帶來精彩的表演，每一次都帶給粉絲們驚豔。

在節目中某次A-Lin與徐懷鈺兩人合唱的一首〈不要再孤單〉，更是被許多網友們封為「天籟之音」，循環播放多次都聽不膩。一次次充滿張力的歌聲及舞臺表現，也讓A-Lin獲得一票鐵粉支持，「天花板的歌唱實力」、「這首（〈不要再孤單〉）是這季我聽著最有感覺的一場表演」、「這首直接奪下乘風最佳表演了吧」。

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NO. 2 賈靜雯（48歲）IG：alyssachia

演出過《倚天屠龍記》、《向左走向右走》、《我們與惡的距離》、《罪夢者》、《媽，別鬧了！》、《她和她的她》等知名戲劇的賈靜雯，是擁有眾多粉絲的人氣演員，也因此在《乘風2023》的選手名單一公布就成為大家矚目的焦點之一，在節目中的表現更是時常引發網友討論。

賈靜雯清新脫俗的外貌經常在舞臺表演時引發話題，更是曾因為一個美出新高度的鏡頭被網友們評為「仙品側顏」。除了超高顏值外，賈靜雯在歌曲中豐沛的情感也打動不少人，一首唱出離婚後與大女兒相處心境的〈一起吃苦的幸福〉讓許多網友都聽哭，「賈的眼神很有戲，很融入這首歌」、「賈靜雯那句聽了起雞皮疙瘩」。

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NO. 1 陳嘉樺（Ella）（42歲）IG：him_ella0618

Ella毫無懸念地以超高聲量拿下《乘風2023》網路討論度第一名選手的寶座。從S.H.E時期就擁有一票死忠粉絲的Ella，在團體進入單飛不解散的狀態後持續以各種精彩的音樂和戲劇作品成長突破，近年來更是在中國綜藝節目中有亮眼表現，擔任《青春有你》第二季歌唱導師時，展現了堅強的歌唱實力。

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在節目中除了個人的唱跳表現非常亮眼外，Ella在擔任隊長時強大的統籌、領導能力也備受矚目，很好地觀察出每個隊友的特質並且選出最適合的歌曲，呈現近乎完美的舞臺表演，每次的演出都得到許多好評，「Ella帶了一堆排名後段班的姐姐，拿下了分組第一的成績，真是讓人驚艷」、「Ella實在太有Leader的範」、「Ella真的很會帶團隊」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月05日至2023年07月13日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《乘風2023》人氣選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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