前男優加藤鷹回應東尼大木涉嫌性侵　揭曾有女優遭公司以藥物控制

日本前男優加藤鷹接受台媒中天新聞網獨家專訪，拍片25年，與上萬名女優共演，以「金手指」聞名業界，加藤鷹談起最近的日本拍片市場表示：「受限日本現在的法規，所以拍出來的片越來越無聊。」



談及日本拍片現況，加藤鷹透露以往拍片前男女優都會在休息室先打招呼聊天：「因為現在法規，拍片前男女優是不可以先見面的，所以一見面就是在床上了。」他認為這樣彼此互動起來難免生疏，以前情況允許即興演出，現在是禁止的，「腳本寫3次的話，女生聽到要加到4、5次會說『沒聽過要4、5次啊！開什麼玩笑！』這也是為什麼日本的片子越來越無聊。」透露女優現在會拒絕腳本以外的加戲，無法按照以往即興演出，因此他認為片子越顯無趣。

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被問到對戰過如此多的女星，在拍片過程中有遇過什麼離譜的事情？加藤鷹表示早期確實有很誇張的狀況，「有吃藥後來演出，被經紀公司控制的那種女生，連眼神都渙散了！」讓他表示合作時真的感覺到「很不OK！」坦言年輕時確實有遇過合作的女優吃藥被捕，也有「從屋頂上跳下來的」情況。不過，他表示現應該沒有這樣的情況了，環境與過往早已不同。

日本拍片環境隨著法律嚴謹，拍攝過程、腳本以及人員也都更加精挑細選，被問到認為什麼是「萬年不敗」的女優款？加藤鷹透露「最適合當女優的類型是童顏巨乳，『男生還是喜歡大胸部！』」超直接發言，加藤鷹還問了一旁男性工作人員是不是認同，全員默契點頭。

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日本是全球情色片最重要的產地之一，加藤鷹表示台灣現在開發了SWAG平台是很好的發展，但其中，女優除了「外表」是直接影響觀眾視覺以外，他認為要能受歡迎，最重要的是「欲拒還迎」的態度，其實更能勾起男性的欲望，會是拍片的氣氛致勝關鍵。

儘管閱覽過無數女優，拍攝過多種情境，但加藤鷹其實還是有死穴，被問到能否挑戰「GV（男同性戀情色）」片？他笑稱：「我有跟跨性者人士演過！是有胸部的第三性。」但被問到純男性如何呢？他立刻揮手表示：「跨性者者還是有胸部 ，如果一般的大叔的話，我修行沒有那麼高。」表示自己真的沒辦法接受。

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最後被問到同是知名男優的東尼大木，先前被爆出性侵疑雲，雖然後續收到法院判決書「不起訴」，但仍對他形象、心情嚴重影響，被問到有無關心對方近況？他表示：「我不知道這件事情。我拍了這麼多年沒有發生這樣的事件，因為我爸是警察，雖然過世了不能丟他的臉。」

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