「西安地產經紀拍AV」紅到上熱搜 網民嘆樓市差：下海總比跳樓好
撰文：ETtoday
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近日陝西省西安市一名男地產經紀下海拍AV片，被同行、同事發現後在網絡上傳開，引起大量討論。不少網民也留言感嘆，「看來今年房地產真的不好做」。
該部AV的片段被截圖在微博上瘋傳，該名地產經紀是扮演一名富二代到按摩店消費，並強上一名女技師。
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據了解，該地產經紀曾擔任置產顧問，接觸不少業界人士，因此被圈內人認出引起討論。
不少網友指出，「也從側面說明，地產行業今年確實不容易」、「努力轉型的地產人，地產人不轉型就是等死」、「下海總比跳樓好，當年日本房價破滅，一堆人排隊跳樓」。
「有可能不是為了錢，只是個人愛好」、「能下海說明還有出路，那不能下海的可怎麼辦」、「拍完片後回來就是網紅置業顧問了，沒毛病」。
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