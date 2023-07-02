婚姻｜看AV可紓壓、防出軌！專家認同　但過度沉迷隨時弊多於利

當壓力來襲時，有些人的紓壓方式是看AV，強烈的聲光刺激往往讓人暫時忘卻煩惱且能排遣壓力，就像日劇名言所說：「逃避雖可恥但有用。」但如果只是不斷看片或自慰，甚至時間越來越長、口味越來越重，變成依賴，有時候逃避也可能完全無用。



外國一名女子不滿先生每天要看AV 2次紓壓，擔心AV給了先生外遇的念想，於是要求先生戒斷AV。新聞一出，引發眾多討論，很多人認為看AV再正常不過，但這真的是好的紓壓方式嗎？現實生活中，確實不少人遇到壓力、被主管罵，會躲到廁所「尻一下」。

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一原因上訴判更重AV紓解性需求 不易出軌還能降低性犯罪

「看AV與出軌，兩者應該沒有相關性，很多時候反而是看AV的人不會出軌。」無論男女，幾乎8、9成以上的成年人都看過AV，台灣男性學醫學會理事長陳煜說，在荷爾蒙作用之下，成年男女都會有性需求，當需求無法得到滿足，情緒會變得不穩、專注力下降、睡眠品質不佳，連帶影響工作和人際關係。

因此，如果沒有性伴侶、或因為一些因素即使有伴侶也無法滿足性行為的需求，AV是很好的替代方式，讓大腦得到性滿足、搭配自慰宣洩，對於荷爾蒙的平衡很有幫助。

外國曾統計，自慰有助男性減低性犯罪，也有統計顯示，看AV反而可以預防、更不容易出軌，「會不會出軌，第一步是看心理狀態，如果一開始性需求得到滿足，就不一定會走到第二步，進而採取行動（出軌）。」陳煜說。

凡事適量就好 注意看片時長別成癮

如果壓力不是來自性的需求，而是單純為了紓解來自工作或生活的壓力而看AV自慰呢？

「自慰就像做愛一樣，好的自慰能讓大腦分泌催產素，讓人感到昏昏欲睡、簡單的幸福感，不再鑽牛角尖，基本上確實是好的紓壓方式。」台灣心向性健康管理中心性治療師曾寶瑩直言，就像喝酒、追劇、吃點邪惡的美食，看AV、自慰對有些人來說確實可以放空、暫時離開壓力源，等心情好轉、狀態調整好，再回頭解決壓力。

但為甚麼有些人會深陷看AV、自慰的迴旋中，甚至每次自慰完都要洗手，洗到手脫皮、上班時間來回進出廁所，無法好好上班，感到痛苦又無可自拔？

曾寶瑩形容，就像喝酒上癮一樣，大部分的人絕不是一開始就上癮，往往是從1小杯開始，當開始覺得1杯還不能紓壓，就會慢慢增加到1瓶、2瓶，漸漸成了依賴；又好比原本只要追劇10分鐘就能紓壓，後來慢慢增加到1小時、2小時，只是逃避壓力卻沒有面對壓力，這時這樣的紓壓管道可能就不再有用。

有些人從一次看AV只要10分鐘，慢慢拉長到1小時、2小時，甚至一般的AV情節已達不到紓壓效果，看的題材、口味越來越重，需要更強的刺激才能麻痺自己，達到紓壓的效果，又或者是一遇到挫折就自慰，情況可能會逐漸失控，「選擇逃避的紓壓方式有時有效，但最終還是要回去面對壓力、解決問題。」

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尋找多元的紓壓管道 生活不被「性」綁架

雖然很少人會對AV成癮，甚至精神疾病中沒有與AV成癮相關的疾病、不會對腦部造成傷害或萎縮，頂多可以說是強迫行為與生活適應障礙；但曾寶瑩提醒，過度依賴看AV自慰紓壓還是有可能導致重度依賴。

「簡單來說，如果看片口味越來越重、時間越來越長或看片自慰頻率越來越高， 而且影響到生活、健康、工作表現、人際關係，例如別人開始對你有所抱怨或提醒、 覺得自己越來越孤立寂寞、壓力沒減少反而越來越大，可能要換一種紓壓方式，而且紓壓管道應該多元，不要只依賴單一紓壓方法。」曾寶瑩說。

陳煜也提醒，過度依賴看AV紓解壓力可能會越走越偏，紓壓不成還更疲累。幸好對於AV或自慰的依賴往往容易改善，曾寶瑩說，當自己有覺察和意願改變，尋找其他的紓壓方式、練習用幻想自慰，大多數都還是可以擺脫對AV的依賴，讓AV不再綁架自己、陷在壓力深淵難以自拔。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】