加蔥最新直播稱21年10月戀上儀仔　阿晶舊片一句話踢爆講大話？

微辣前經理人阿晶（Jane）昨日輕生離世，遺言提到自19年墮胎後就患上抑鬱症，受情緒病纏繞4年。由於她當年曾講過舊愛加蔥強迫自己墮胎，兩人因而撕破臉對罵，加上一度自稱「不婚主義」的加蔥忽然於上年向女友儀仔求婚等等，都令加蔥成為網民圍插對象，加蔥就在今晚（27/7）開直播，向阿晶致歉並表示有部分事情要澄清。

加蔥以黑畫面開直播，歷時約8分鐘，標題為「對不起」。（YouTube@Nathan Lam加蔥）

直播中加蔥除了宣布退出微辣、否認自己強迫阿晶墮胎之外，亦指自己不甘未婚妻儀仔被指罵受委屈，釐清與兩任女友的時間線。加蔥否認與阿晶分手涉及第三者，指兩段感情之間有9個月空窗期，他說：「我同阿晶2021年1月分手，唔存在第三者，唔係話未一齊就想追第二個。我同儀仔21年10月份一齊，分咗手9個月一齊，長同短，交畀你哋判斷。」

加蔥稱自己跟阿晶21年1月分手，同年8月阿晶離開微辣。

加蔥指自己21年10月才跟儀仔拍拖，稱當時已跟阿晶分手9個月。（IG@on99magic）

不過，有網民翻查舊片，就踢爆加蔥疑似講大話，從21年5月，微辣「軒Sir」李宇軒的短片中所見，當時阿晶對鏡頭介紹加蔥出場時，就說了一句：「儀仔男朋友！」鏡頭一轉即影住加蔥向鏡頭揮手。網民因此推斷，21年5月加蔥跟儀仔已經一齊，而舊愛阿晶亦得知此事，這似乎與加蔥於今晚直播所講的「我同儀仔21年10月份一齊，分咗手9個月一齊。」不符。

從21年5月，軒Sir舊片所見，阿晶以「儀仔男朋友」稱呼加蔥。（YouTube@李宇軒Edward Lei）