加蔥未婚妻儀仔發文澄清與阿晶只是同事：從沒做過搶朋友男友事情

微辣前經理人阿晶（Jane）日前在社交平台驚爆受情緒病纏繞4年，前日（25日）吃了兩排安眠藥疑試圖自殺，之後她曾向記者平安，不過昨日（26日）還是傳出她的死訊，微辣隨即發聲明證實前員工阿晶已經離世。

微辣前經理人阿晶（Jane）自殺離世。(ig@laochengi)

阿晶之前還在微辣時，與林茂發（加蔥）是一對情侶，直至21年阿晶與加蔥分手，之後更退出微辣。當時曾發生「落仔」事件，有指加蔥曾強迫阿晶墮胎，但加蔥強烈否認，形容墮胎是兩人共同決定。

Jane之前還在微辣時，與林茂發（加聰）是一對情侶。(ig@on99magic)

隨後微辣有新成員儀仔加入，很快儀仔便成為了加蔥的新女朋友。今年1月，本身是「不婚主義」的加蔥宣布去年9月已向儀仔求婚成功，並解釋為何會改變「不婚」的想法。

今年1月1日，加蔥宣布去年9月已跟儀仔求婚成功，但未決定好擺酒等細節。（IG@on99magic）

由於有一次儀仔與阿晶穿上了同一款的衣服，一邊玩一邊等加蔥煮東西給她們吃，照片的Caption更形容二人情同姊妹，令外間有人質疑儀仔是否撬朋友牆腳。

不過今日（27日）儀仔便立即在社交平台發文澄清當日與阿晶只是剛好穿上同款的公司衣服，所以並非如大家所說的情同姊妹：「但對面網上抹黑及誤會，我不希望再發酵大家更多猜想及誤會，所以希望在這邊作簡單清澄一下，過去我們只共事過一陣子的同事，有交談的對話也寥寥無幾，基本上也只是公事，絕非網傳所說的好朋友，甚至也不是我的上司。網傳圖片只因當日恰巧共同穿了一樣公司T-shirt被邀請一同拍攝，希望大家不要再作不實的猜測。」

有一次儀仔與Jane穿上了同一款的衣服，一邊玩一邊等加蔥煮東西給她們吃，這張照片曾經指二人情同姊妹。