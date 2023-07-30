專訪｜周慧敏拒接真人騷嫌時間長　唔排除復出拍劇：一路有收劇本

大家心目中永遠的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian） ，事業上早已功成名就、生活上婚姻美滿，她亦早已將重心回歸在家庭生活上，現樂於當起一名「兼職藝人」。但作為初代女神的代表人物，雖然Vivian已55歲，但仍保養得宜，溫婉氣質依舊，依然有不少人想再目睹她在舞台上、銀幕上、電視上的風采。當然筆者都是其中一份子，而Vivian在回答時亦沒有將說話說死，公開明言若遇上合適的工作還是會接下，相信期待的人聽到可以放一萬個心。



周慧敏表示遇到合適工作諉還是會接的。（葉志明攝）

拒絕參加真人騷不想離家太久

近年流行「回憶殺」掀起不少內地綜藝節目賣情懷，獲得不俗的高收視成績。而作為初代「夢中情人」代表，對於95後、00後的年輕人來說，相信對Vivian的了解並不是那麼多，最多只透過一些舊影片去了解女神的演出。筆者作為其中一份子，都甚盼望着能一睹她真實一面的風采，原來女神並不是無意參加綜藝節目，只是目前還未遇到合適的節目而已，她表示：「其實是有內地的節目找我的，（真人騷會接？）如果是音樂的節目，我會比較有興趣多一點，（《姐姐》這類競技節目呢？）我想做一些輕鬆一點的，我不喜歡出來跟別人競爭，心態上如果我去參加，我想是一個結交友誼，是一個良性互動，我不喜歡有一個競爭的活動，我根本沒有這個心態，不會享受做這一些節目，我想輕鬆一點，步伐不要太急的，是我體能可以應付的，心理上可以應付的。」她認為真人騷的拍攝時間會比較長，難以兼顧照顧家庭，也不想離家太久，再三強調音樂節目會較好，相信有關節目單位聽到後應該知道怎麼做吧！

周慧敏認為音樂類節目較合適自己。（視覺中國）

Vivian除了被標籤是「玉女歌手」之外，她還是一名演員，雖然其拍攝的作品不多，但在影視劇上的演出亦令不少觀眾留下深刻印象，就好像《大時代》飾演「慳妹」阮梅、《刀馬旦》飾演沈玉茹／沈菊仙、《精裝追女仔之3狼之一族》飾演阿敏等，無論是時裝還是古裝，扮相同樣出眾。至今已有多年沒有接拍影視劇作品的她，筆者亦出於好奇問到底在甚麼條件之下能打動女神復出拍劇呢？Vivian用溫柔輕聲的語氣表示：「其實一路以來我是有收到劇本的，無論是電視﹑電影﹑舞台劇的劇本，但真的還沒有遇到一個打動我的角色。如果有一天能遇到一個很打動我的角色，跟真實的我有很大的落差，給觀眾很有新鮮感，給到我想演戲的動力，我就會接的。」

周慧敏曾拍攝過多套影視作品。（vivianchowwaim＠IG）

周慧敏表示遇到合適﹑打動自己的劇本就會出演。（葉志明攝）

與神同在走出黑暗世界

在娛樂圈這個花花世界，往往有很多藝人承受不了巨大壓力，容易患上抑鬱症甚至選擇退出娛樂圈等，作為備受關注的一份子， 雖然Vivian表明自己沒有抑鬱症問題，但總會遇上有疑慮的時候，但信仰令能帶她走出黑暗世界，她認真地說：「我本身是一個比較開心的人，加上我信仰給了我很大的力量，因為有時候有一些事情我是有疑慮、擔心的，我可能會找一個安靜的地方祈禱，說了「阿門」那一刻我是放下的，我會盡我能力做到最好，其他事情並不是我可以控制的，結果就交給神。」神作為Vivian背後盾牌，帶給她無限力量， 與她同在，幫助她、堅固她。

周慧敏自認是一個開心的人。（葉志明攝）

回應離婚傳聞：「一看就知道是假的」

自古有一說「才子配佳人」，而Vivian正正印證了這一句話，與香港著名科幻小說家倪匡兒子倪震相戀，他擁高學歷，曾著作出版過不少書籍，完全繼承了父親的才華。感情上二人相戀多年，曾歷經分手再復合，而2008年男方被媒體影到與一名女生張茆有親密行為，頓時令到Vivian非常傷心，發出聲明宣布分手。但在分手13天後二人復合並宣布結婚，正式結束19年的愛情長跑，但外界始終不看好他們這一段婚姻。

倪震曾背叛周慧敏，外界一度不看好他們的婚姻。（視覺中國）

結為夫妻後，二人過着平淡日子，不時恩愛甜蜜出席公開活動，Vivian在受訪時亦提到與倪震的相處生活模式，對方會為她搜索好看的電影打發時間等，一臉說道時顯得甜蜜。對於她來說倪震是一位好老公，但外界對他印象似乎不是那麼好，在4月初時內地網站就瘋傳Vivian主動向倪震提出離婚請求的傳聞，一度令不少人信以為真，提到這件事對於外界不時傳出婚姻亮紅燈的問題有否感到討厭時，Vivian表示：「其實我不討厭，我成長的環境很小的時候已經看習慣這些東西了，我是見怪不怪，沒有那麼特別重視，我們只笑一笑，因為這些看起來就是很假的，不用很聰明的，你一看就知道是假的，那有人會認真對待的，所以我也不會認真對待。」

周慧敏與倪震在感情上歷經分手﹑復合階段。（葉志明攝）

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筆者後話：

看着Vivian雙眼提出問題，聽訴着她回應不同的問題時候，從她一雙清澈眼睛可感受那份真誠說話。即使對於罕有公開提及的婚姻問題，她依然溫柔輕說，不時笑一笑，全程沒有帶點不耐煩的感覺在，整個訪問氣氛相當愉快。作為大明星，Vivian完全沒有架子，在面對在場人士要求合照時，一一答允，圓了不少人的夢想。