專訪｜張彥博現實是痴情男 為挽留對方每日同一地方等愛人出現

筆者曾聽過一句說話「戲棚下站久了就是你的」，這好像在說張彥博（阿博）的經歷。在TVB從訓練班畢業，捱過多年終於憑多個角色「入屋」，讓觀眾記得他就是「張彥博」。在近期熱播的劇集《金宵大廈2》及《食腦喪B》中，他出色的演出亦引來讚賞。在這張成績表出現之前，他「苦」的經歷相信大家都略有聽聞，幸好靠信仰支撐，當然少不了家人的背後支持，而爸爸就是他一生中好重要的人。



阿博表示爸爸是他一生中好重要的人。（梁碧玲攝）

「家人沒有給予任何壓力」

初出道在音樂事業上不順遂，後轉移跑道去做演員，那時候他已經33歲了，對於家人來說一定會非常擔心。幸好阿博的家人是從未給過任何壓力他，甚至於放手讓他去闖：「其實冇嘅，屋企人由頭到尾冇俾過任何壓力我，總之話你做自己鍾意嘅嘢。同埋，我覺得自己係一個沙包，你能夠承受到外面嘅衝擊，你就可以好強大。你由一個歌手入返嚟去到做最低嗰嗰位置，甚至幾乎冇對白嘅捱兩年，仲要睇住自己嗰年紀一路大，未必有機會行上前面，人哋未必會俾機會你做，所以我就話睇吓用咩心態去睇自己。」相信家人給予的支持，是他能走下去的動力。

在不順遂的時候阿博試過銀行户口長期不足100港元，但憑着不放棄的精神努力終會得到回報，而他回想起自己能賺到錢拿回家的時候，他說：「搵到第一桶金嘅時候，我將我一半嘅錢俾咗我阿爸，一半嘅錢俾咗我阿媽幫我睇住，我係一個唔識投資嘅人。」可想而知他是一名孝順仔。

阿博是孝順仔一名。（梁碧玲攝）

「單親家庭對婚姻產生影響」

現年41歲的他其實早已到適婚年齡，持續單身可能與他的原生家庭（單親家庭）有關，他認為成長背景對結婚這回事是有影響的：「都有可能嘅，但反而我又覺得係嗰種唔係俾我一種恐懼，我覺得更加係一個需要準備，我講返當初我屋企人分開，其實亦都係基於一個好冇準備嘅家庭，如果當初有更加好嘅條件，可能無論生活上嘅所需都能夠照顧得好充足，有好多爭吵係唔需要，我自己睇，點解唔等我好有能力地照顧晒所有嘢嘅時候。」在他看來是能夠擁有足夠的能力，才是一個成家立室的時候。

回想起父母分開阿博亦揚言從來沒有憎恨過他們：「其實我冇，不過每個小朋友都曾經會有諗過佢哋會喺返埋一齊，細嗰唔識感情事，到大個發覺有啲嘢一來感情係冇得勉強，二來最緊要佢哋幸福開心就已經好足夠。」因為自己經歷過感情事，所以他才悟出道理。

阿博表示從來沒有憎恨過父母。（梁碧玲攝）

「曾為感情事呆等」

阿博甚少公開談及感情生活，不過巧合地因為《金宵大廈2》的劇情，提到他仍然未忘記Coco姐（李施嬅飾），即使轉換時空仍默默守護她。所以提起現實生活上有沒有為感情事做過一些癡情事，他猶記得：「曾經都做過好多傻事，俾人飛咗之後，你會好想挽留一個人，咁你會成日喺一個地方等佢，一等每日就咁樣等，等到我自己都唔知等咗幾耐。」

作為男人沒有充足的能力去照顧另一半，多多少少會產生自卑，然而這種自卑作崇的感覺，阿博亦有所體會：「其實都有嘅，你拍長拖都有談婚論嫁嘅時間，但係基於嗰陣時其實真係咩都冇，你擺到明嗰陣時開始呢樣嘢，你後面會好痛苦，你係好多嘢係你只不過將嗰責任交俾朋友，交俾屋企人唔係一個真真正正男人需要承擔嘅嘢。我好唔鍾意呢樣嘢，你一係就唔做，你一做係唔係應該有計劃呢？」

在他口中所謂的計劃，就是自己有所準備才有勇氣去面對婚姻，那現在「準備好了嗎？」，原來並沒有。阿博表示：「一個穩定性，你都要有瓦遮頭俾人住，一係你好有能力去買，一係你就同人一齊去買，一係嗰嗰人好有能力買埋俾你，後者嗰兩樣嘢我又唔想，我想自己準備定俾佢。」強調隨緣看待婚姻。

阿博認為要有計劃﹑準備才可結婚。（梁碧玲攝）

「唔開心爸爸娶繼母」

原生家庭的重要性絕對會影響小朋友的發展，曾幾何時阿博亦對於爸爸娶繼母一事而不開心過：「細個時候係架，無啦啦多咗一個陌生嘅女人喺你屋企，你又覺得好似搶咗你老竇走，有呢啲嘢你唔出奇。當你一路大個睇得更加多嘢嘅時候，係好多謝佢，如果冇咗佢老竇點算呢？」目前阿博同家人都相處我好開心。另外他亦表示爸爸在他生命中是一位好重要的人：「佢係我生命一個好重要嘅人，我由18歲之前佢湊大我，我性格似我阿爸。我嘅堅毅係嚟至於佢教我嘅每一樣嘢，（爸爸算唔算嚴父？）唔幽默，但每一樣嘢都好有理據，佢有佢好獨特嘅見解。」他還形容爸爸是一位智者。

阿博同家人感情甚好。（張彥博微博圖片）

「答應繼父會好好照顧媽媽」

除爸爸一家的支持之外，對於媽媽再婚，繼父給予的支持他也不會忘記。因為繼父會不時到場觀看他的舞台，親身支持他。可惜的是繼父在前一段時間因病離世，阿博相當傷感，更答應繼父會好好照顧媽媽：「Uncle感謝你，在我畢業後，最徬徨無助的時候，你為我背起了照顧媽媽的責任，給我時間和空間去追我的演藝夢，不但照顧媽媽和我，還有整個許家，千言萬語……在你娶我媽既時侯，你話大家都係後生仔，唔使叫阿爸，叫uncle就得喇，我記到而家，之後一起生活了20多年，謝謝你看著我的成長，陪媽來看我每一次的演出，比賽，在台下幫我打氣，耶穌接咗你返去，永生鎖匙已在你手裡，喺天國等我地，我會好好照顧媽媽，辛苦你了。」相信繼父會聽到。

繼父一直支持阿博的事業。（bobcyp1005@IG）

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筆者後話：

肯努力﹑不放棄﹑孝順，這麼好的人相信上天會給予照顧。能夠在陌生人面前表現出「感性」面，是多麼不容易的一件事，說明他是一位真性情之人。是次與阿博面談沒有甚麼明星架子﹑距離的感覺，親民貼近做自己的模樣，說出來的故事也特別能打動人，因為就是「不做作」。