專訪｜周慧敏公開一日生活方式　唔驚變老接受自然定律

娛樂圈美女如雲，不過提到是美女中的美女絕對少不了她一席位，她就是永遠的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian ）。天生擁有瓜子臉孔﹑濃眉大眼﹑純美笑容的她，在90年代走紅全亞洲，是不少人心目中的夢中情人。雖然多年過去美人已經55歲了，但仍然保持着纖瘦體態，仙氣氣質依舊，年齡絲毫沒有在她身上留下歲月痕跡。



筆者有幸與大美人赴約，聽訴着她對「美」的看法，揭秘其保養心得﹑一日行程等，過程中大家有說有笑，無論是訴說好或不好的事情，她仍然以正能量的態度去面對，一句「我會接受自己優雅地老去」令筆者印象深刻，美人願意接受人始終會老去的自然定律。



周慧敏是不少人心目中的夢中情人代表。（葉志明攝）

不懼怕會老去：「我早有準備始終有一日我會成為老人家的」

「美」這個字已經是周慧敏的代名詞，用「國色天香」來形容她亦不為過，作為早已被公認的大美人，她心態上早已做好準備接受自己會老去的過程，認為這是一個很自然的定律，她用溫柔的聲音訴說着：「我會接受自己優雅地老去，這個是自然定律，每個人都會的，所以都要接受的。我覺得外表並不是最重要的，我覺得有時候一個女性可能你有好多的內在美，可能澎湃到你可能漂亮過一個美女，所以我想我不擔心的。」

對會老去這件事從不擔心的她，認為每一個人在不同的年齡都有不一樣的美，從來沒有對美麗容貌有過任何焦慮，她表示：「不會想這些，我早有準備始終有一日我會成為老人家的，我覺得就由得它自然地發生。因為是正常的嘛，你不可能永遠也是保持着一個很年輕的狀態，我覺得每個年齡的女性都有她不同的活力，最重要一個女生，我覺得所謂的漂亮呢，可能是她的生活態度，例如她可能是怎樣對人對事，她的價值觀或者她對社會的責任或者她的理想，各樣的都會影響她的吸引力。」言語下似乎更認同內在美勝過外在美。

周慧敏根本是從小美到大的美人胚子。（微博圖片）

聽訴着Vivian對「美」的看法，似乎說得有道理，而在55歲這個年齡，對於她來說「美」又是甚麼呢？她就表示：「我不是特別覺得自己很漂亮，我沒有在意自己是不是很漂亮。其實，我真的是很樸素的，像我工作時會裝扮，平時不是太注重打扮，但是我覺得平時的保養會注意的，因為其實保護自己的身體也是很重要的，因為我是基督徙來，其實聖經有一句話是『身體是神的殿』，所以我更加要愛惜自己的身體，如果我身體好的話，我才會有能力照顧好我的家人﹑貓狗。」

周慧敏認為每一個人在不同的年齡都有不一樣的美。（葉志明攝）

內在保養比外在保養更重要

對每個人來說均有一套獨有的保養方法，而對於Vivian來說她認為抱持着好心情﹑心態，甚至一個怎樣的合適的生活方式，比外在保養來得更重要：「我現在長大了愈來愈懂得說「不」，說「不」也是要慢慢學習的，因為可以給多一點空間讓自己做自己的事情，有時候社交我也不是很喜歡，以前會不好意思可能會出去，現在我覺得我真的想在家的話，我會說「不」，因為我覺得我的家人，包括我的貓，牠們想見我多一點，就會留在家裡。」自言害怕應酬的她，強調比較喜歡留在家中當宅女。

享受家中生活的她，同時亦表示目前對旅行並沒有興趣，除非是一些慈善探訪，她就願意踏出家門：「除非是跟一些NGO （非牟利機構）去一些探訪，慈善的探望，這些反而我不會怕骯髒﹑怕辛苦，不會怕沒有冷氣，愈去愈精神，還有很享受。因為你會看到另一片世界，你的眼光就不會很狹窄，凡事你可能沒有那麼執著，我覺得回來時會更新了自己的想法，價值觀，所以有很多得著。」擁有美麗外表下還能有一顆大愛的心，Vivian果然是人美心善。

周慧敏絕對是人美心善的代表。（葉志明攝）

享受與另一伴在家看電影

作為不少人心目中的夢中情人，相信大家對Vivian充滿各種幻想，而身為天蠍座自身擁有一種神秘感的她，更加重大家對她的好奇心，原來女神的一日行程是過得如此簡單自在，她輕鬆愉快地表示：「我起床後會先照顧貓的飲食，之後才會梳洗，如果我不趕着出去的話，我會喜歡上網，我還是用很多電腦的人，之後會看Home Movie，我很喜歡看電影，看到我老公很忙呀，因為他要先研究那一部電影是有多少星星，還有影評，做好功課，之後介紹的電影我就很放心，所以他很忙做功課是找電影給我看，很享受在家裡看電影。」

而意想不到的是她竟然不太愛看浪漫的愛情類的電影，看電影的風格比較像男生：「節奏很慢那一些我是沒有耐性的，我喜歡動作﹑懸疑﹑科幻，比較男生一點，一些很浪漫的愛情故事，我已經過了那個年紀，不是很吸引我想去看。我喜歡看要用腦的，你要去猜測的那一些。」還揚言跟先生看電影時互不搔擾對方，大家都是很專心看電影，從來不會為了電影情節而發生吵架。

倪震會為周慧敏挑選電影。（視覺中國）

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筆者後話：

聽着Vivian娓娓道來對於「美」的看法，用那溫柔細語的聲音表達內心想法，從不侍美而驕，反而帶出滿滿的正能量給大家。在她身上學懂了一個道理，真正的「美」在於內在，永遠不會隋着時間而流去，而世俗的「美」總有凋謝之日，她果然是美貌與才情兼備的大美人。