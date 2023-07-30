微辣阿晶｜生前3段錄音揭加蔥唔陪墮胎覆診　更因一事醫院發脾氣

微辣前經理人阿晶（Jane）日前輕生離世，她於遺書中表示自己19年墮胎後患上抑鬱4年，文中雖冇指名道姓，但就提到最親近的人見到她病發哭得顫抖時「冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就食藥，別像個瘋子一樣』」令阿晶自此都只敢一個人在房間哭泣，不敢打擾人，簡直聞者心痛。

而有「爆料王」之稱的Sean Lam就在社交平台曝光三段阿晶生前的錄音，第一段是她與加蔥的微信對話，討論是否要小朋友，第一段加蔥說：「咁你諗下，睇下要定唔要。」阿晶問：「可是你是不是不想」加蔥就回答：「我唔想，不過都會尊重你，我搭12點船呀老婆。」而阿晶表示自己要再想想，她說：「如果我哋兩個唔一致，生落嚟佢都唔幸福，見面先傾。」

第一段微信對話，阿晶和加蔥19年3月底討論是否要小朋友。（IG@seanlam_888）

阿晶和加蔥都先後講過，當日女方墮胎時加蔥並沒有陪伴在側，加蔥在日前的道歉直播中有提到此事，他說：「當然佢去（墮胎）當日，我冇陪佢，呢個係好錯嘅事，原因我唔多講，但呢件係錯事。」亦承認了自己冇陪阿晶墮胎。從Sean Lam的另一條錄音中，阿晶提到：「冇呀！我阿媽陪我去做手術㗎，嗰日佢（加蔥）要做嘢，佢有Job，佢去咗做Job，所以佢冇陪我一齊落小朋友。」而據Sean Lam提供的資料，阿晶是在母親陪伴下去珠海墮胎。

阿晶19年為當時的男友加蔥墮胎，但加蔥並冇陪伴在側。（資料圖片）

第二段錄音顯示，阿晶是由母親陪伴去醫院墮胎，加蔥則去了工作。（IG@seanlam_888）

至於第三段錄音，講到加蔥絕少陪自己覆診，節錄如下：「佢未Ready好，我覺得佢唔係好想同我一齊，醫生有同我講話我男朋友對我影響好大，叫我一齊睇醫生，佢應該陪過我一兩次睇醫生㗎咋，之後嗰一年都係我自己睇醫生，我仲記得有一次睇醫生佢仲發脾氣，因為醫院個冷氣太熱，所以佢發咗脾氣，之後我從此以後唔敢叫佢陪我睇醫生。」

第三段錄音是講阿晶大部分時間都是自己去覆診，加蔥只陪過一兩次，更曾因醫院冷氣太熱發脾氣。（IG@seanlam_888）