微辣阿晶｜加蔥未婚妻儀仔唔止抄Caption 最新發現更令人心寒
撰文：黃梓恒
出版：更新：
「微辣」前經理人兼藝人加蔥舊愛 Jane（阿晶）日前因受抑鬱症困擾輕生離世，留下千字遺言控訴前公司微辣文化，舊愛加蔥因被指強迫阿晶墮胎，加上一度自稱「不婚主義」的他去年突然向女友儀仔求婚，令他飽受網民抨擊。而對於被指昔日與阿晶是好友關係，又被指搶其男友，儀仔就即時發文回應事件，強調二人並非好姊妹且從未做過第三者。不過儀仔遭網民瘋狂追擊，早前被踢爆抄阿晶Caption，今日再被發現令人心寒的舉動。
不過，有網民踢爆日前加蔥在直播中稱2021年10月才跟儀仔拍拖，其實阿晶在李宇軒2021年5月的舊片中文已用「儀仔男朋友」介紹加蔥。而儀仔亦非外表一樣單純，她被網民翻出其IG上載婚紗相時Caption竟抄足阿晶，似想凸顯自己是勝利者來刺激阿晶，此舉更被指「非常陰毒！」
有網民翻查微辣舊片，發現阿晶曾大讚當時仍是男友的加蔥是靚仔加澳門金城武，而在儀仔獲得加蔥求婚後，在社交平台止出post，竟然打出一句：「以後你就係我嘅金城武啦」，不少網民都對儀仔此舉動感到心寒。
微辣阿晶遺言澄清冇搶Job Doris多姐「搶Job羅生門」被洗版鬧爆微辣阿晶Jane自殺離世 加蔥ig被網民湧入怒罵：出嚟道歉微辣家姐佩男因貼喊相被指欺凌阿晶 發文否認：我從不霸凌任何人微辣前經理人阿晶離世 思男開直播否認欺凌：唔知點解話我厚面皮微辣前經理人阿晶離世 眾藝人悼念 創辦人：可恨的網絡言論微辣阿晶抑鬱驚爆死訊 Jane千字文控訴微辣令她受攻擊微辣前經理人阿晶抑鬱啪安眠藥 爆曾被恐嚇：有兄弟想幫忙搞死你
求助網站和熱線：
【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288