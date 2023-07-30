微辣阿晶｜加蔥未婚妻儀仔唔止抄Caption　最新發現更令人心寒

「微辣」前經理人兼藝人加蔥舊愛 Jane（阿晶）日前因受抑鬱症困擾輕生離世，留下千字遺言控訴前公司微辣文化，舊愛加蔥因被指強迫阿晶墮胎，加上一度自稱「不婚主義」的他去年突然向女友儀仔求婚，令他飽受網民抨擊。而對於被指昔日與阿晶是好友關係，又被指搶其男友，儀仔就即時發文回應事件，強調二人並非好姊妹且從未做過第三者。不過儀仔遭網民瘋狂追擊，早前被踢爆抄阿晶Caption，今日再被發現令人心寒的舉動。

今年1月1日，加蔥宣布去年9月已向儀仔求婚成功，但未決定好擺酒等細節。（IG@on99magic）

儀仔便立即在社交平台發文澄清當日與Jane只是剛好穿上同款的公司衣服，所以並非如大家所說的情同姊妹。(ig@katherine.1019)

不過，有網民踢爆日前加蔥在直播中稱2021年10月才跟儀仔拍拖，其實阿晶在李宇軒2021年5月的舊片中文已用「儀仔男朋友」介紹加蔥。而儀仔亦非外表一樣單純，她被網民翻出其IG上載婚紗相時Caption竟抄足阿晶，似想凸顯自己是勝利者來刺激阿晶，此舉更被指「非常陰毒！」

儀仔！(ig@katherine.1019)

被指單單打打阿晶！（截圖）

係咪咁啱？（截圖）

有網民翻查微辣舊片，發現阿晶曾大讚當時仍是男友的加蔥是靚仔加澳門金城武，而在儀仔獲得加蔥求婚後，在社交平台止出post，竟然打出一句：「以後你就係我嘅金城武啦」，不少網民都對儀仔此舉動感到心寒。

阿晶曾大讚當時仍是男友的加蔥是靚仔加澳門金城武。（網上圖片）

不少網民都對儀仔此舉動感到心寒。（IG截圖）

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