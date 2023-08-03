Jisoo安普賢認愛！智秀罕有宣布拍拖：正互相了解

BLACKPINK成員Jisoo一向甚少傳出緋聞，今日（3日）卻驚爆與韓劇《今生也請多指教》及《梨泰院Class》的35歲男星安普賢拍拖。韓媒《Dispatch》公開雙方約會的照片，男方會駕車到女方位於首爾龍山區的寓所密會，而在Jisoo結束海外巡唱返韓後，他亦會接載女方返家，展開甜蜜約會。

Jisoo@BLACKPINK與安普賢拍拖！（ Viu《K1頭條》提供）

兩人約會的地點都是在家中。（ Viu《K1頭條》提供）

而安普賢則會遷就Jisoo的行程，爭取時間到女方家中約會。（ Viu《K1頭條》提供）

Jisoo平日除了工作行程以外，幾乎都會待在家中，加上人氣高企，為掩人耳目，亦選擇在家中與安普賢密會，由於BLACKPINK仍在進行海外巡唱，Jisoo留在韓國的日子不多，安普賢則會遷就Jisoo的行程，爭取時間到訪女方家，而《Dispatch》就表示兩人於5月開始約會。

今次係YG首次認愛！（IG圖片）

戀情被爆出後，BLACKPINK所屬的YG事務所今次亦罕有承認戀情，指雙方剛開始發展不久，亦於安普賢所屬的FNC事務所亦速承認2人最近發展為情侶：「JISOO和安普賢對彼此有好感，目前正在互相了解的階段，請大家溫暖看待守護他們。」

安普賢拍拖韓劇《今生也請多指教》及《梨泰院Class》，人氣高企。（IG圖片）

安普賢擁有爆肌身形！（IG圖片）

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