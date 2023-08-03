Jisoo男友安普賢身高差25cm！曾為拳擊手、理想條件正是對方

【Jisoo｜安普賢】韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，在傳媒公開其與男星安普賢交往消息後，大方承認戀情！BLACKPINK成員們不時都處於鎂光燈下，其中緋聞特別受到關注，Jisoo亦在稍早前，被當地傳媒拍得與安普賢交往的照片，引起不少熱議。而兩人都沒隱瞞，爽快地公開關係。雖然女友為國際巨星，但安普賢也是位男神級的實力演員，不少劇集中都看到他的身影，因此兩人可說是非常登對。



繼Jennie和Lisa後，Jisoo近日亦被發現秘密拍拖，在日前結束越南演唱會回韓後，便相約安普賢到家中約會。事件傳開後，Jisoo所屬經紀公司YG娛樂證實消息，指出兩人處於戀愛初期，還在互相瞭解的階段。安普賢所屬公司隨後也承認戀愛，得到不少網民祝福和支持。現年35歲的安普賢，與Jisoo相差約7年，到底有甚麼魅力，可以征服女神的心？

【Jisoo｜安普賢】韓國女團BLACKPINK成員Jisoo(圖左)，在傳媒公開其與男星安普賢(圖右)交往消息後，大方承認戀情！(IG@sooyaaa__ & bohyunahn)

被封為「國民男神」的安普賢，於韓劇中曝光率超高，曾有份拍攝多部知名作品，如《太陽的後裔》、《她的私生活》、《梨泰院Class》、《以吾之名》及《今生也請多指教》等，在觀眾心中留下不少印象，即使不知其名字，看到長相時都會有「原來就是他！」的感覺。

【Jisoo｜安普賢】安普賢於韓劇中曝光率超高，曾有份拍攝多部知名作品。(IG@bohyunahn)

認識Jisoo男友安普賢1. 曾為拳撃手、全國大賽中奪金

安普賢身材健碩，身高擁有187厘米高，換言之與身高162厘米的Jisoo，有著可愛的身高差，予人滿滿的安全感。他在出道前，原來亦是位小有名氣的拳擊選手，高中時曾代表釜山市地區，在全國大賽中奪金。直至高三時，由於練拳常受傷，有次更斷手指骨，使其父母禁止他繼續練習，他才決心轉行模特兒。

【Jisoo｜安普賢】安普賢在出道前，是位小有名氣的拳擊選手。(IG@bohyunahn)

認識Jisoo男友安普賢2. 理想對象條件正是Jisoo？

對於理想對象，安普賢曾在訪問中透露，喜歡個性果斷的女生，他亦在節目上提及，孝順及會做飯的女生很吸引。雖然Jisoo一直予人甜美少女形象，但事實上她個性活潑好動，又曾在綜藝節目展現廚藝，在BLACKPINK中扮演大姐姐角色，默默地連繫團隊關係。而她今次亦爽快地承認戀情，看來這一點正是安普賢喜歡她的原因。

BLACKPINK Jisoo戴48萬耳環拍MV 3分鐘換13套造型奠定團內地位

認識Jisoo男友安普賢3. 細心體貼獲封「國民理想型」

此外，安普賢的獨立個性，亦為他贏得「國民理想型」的美譽。他曾在《我獨自生活》中，展現出會料理和做家務的一面，其後與好友露營時，更為對方打理一切，讓其細心體貼的個性展露無遺。

【Jisoo｜安普賢】安普賢的獨立個性，亦為他贏得「國民理想型」的美譽。(IG@bohyunahn)

認識Jisoo男友安普賢4. 與金宇彬手足情深

安普賢從模特兒轉投演藝圈，託賴摯友金宇彬的幫助。兩人感情非常深厚，從模特兒學校中認識，金宇彬更在出道後，為對方搭路，互相扶持大家達到目標。安普賢曾在訪問中，表示金宇彬是他演員生涯中最重要的人，而當對方成功戰勝鼻咽癌、向他報平安時，他更感動落淚，足以見證兩人不變的友誼。

【Jisoo｜安普賢】安普賢從模特兒轉投演藝圈，託賴摯友金宇彬的幫助。(IG@bohyunahn)

認識Jisoo男友安普賢5. 曾認暗戀宋慧喬

在承認戀愛前，安普賢早年曾經透露，暗戀過宋慧喬半年。他在宣傳劇集《太陽的後裔》時，於綜藝節目中表示，宋慧喬私下超具魅力，並稱幾乎所有男人「都陷入她的魅力中」，連自己也一度暗戀對方6個月。其大膽敢言的個性，亦相當討人喜歡呢！

宋慧喬｜與差14年小鮮肉拍Netflix新劇 憑甚麼演姊弟戀零批評？