吳鎮宇看不下去女偶像做戲　極崩潰一臉不耐煩：甚麼

演技早已備受肯定的吳鎮宇，近日獲邀擔任內地綜藝節目《一拍即合的我們》嘉賓，作為指導老師的他為一班年輕演員在演技上作出提點與教導。沒想到在最新一集中，因為他嚴厲的指導，令到內地少女偶像團體蜜蜂少女隊風隊成員徐夢潔驚到喊，事後直指吳鎮宇實在太兇了。雖然有網友認為吳鎮宇沒必要對一位女生這麼兇，但絕大部份網友就力撐吳鎮宇做得好，正所謂嚴師出高徙只是為她好而已。

吳鎮宇教徐夢潔演戲。（影片截圖）

在最新一集節目的研習環節中，徐夢潔同劉宇一同主演一場告白的情景戲，沒想到女方因為一個出場背景戲，令到吳鎮宇看不過眼，認為表達不出該有的感覺：「甚麼，我告訴你我們演員要知道甚麼是讓觀眾產生一個感覺的。」隨後他就主動出擊教對方演這一場戲。而當表演正式開始後，吳鎮宇似乎對他們的表演甚為不滿，一臉不耐煩，甚至在他們表演中途叫停，頓時令他們二人相當緊張。

吳鎮宇看到不耐煩。（影片截圖）

一臉不滿。（影片截圖）

最終看不下去的吳鎮宇再次出擊教導徐夢潔演戲，幸好她最後能理解，最終呈現了完美的表演。結束後，徐夢潔壓力大到當下流淚，一邊哭一邊表示：「老師，你太兇了。」事後接受採問時更直言：「哭了，因為他批評我，他太兇了。」不少網友眼見她被兇到流淚都替她覺得可憐，認為吳鎮宇根本不需要這麼兇。但另有網友就支持吳鎮宇，認為他只是說話比較大聲而已，算不上是兇，而他肯主動作出指導已經很好，相信嚴師會出高徙。

結束後，徐夢潔壓力大到當下流淚。（影片截圖）