這樣的你｜新疆三美同學校畢業　古力娜扎唔介意再被提英文差糗事

四年前人氣女星古力娜扎獲邀擔任韓國音樂界盛事《Mnet Asia Music Awards》（MAMA 2019）頒獎典禮的嘉賓，沒想到因為頒獎時用英文讀出獎項同得獎者，讀起來斷斷續續且口音又非常重，因而被廣大網友嘲笑英文差，事件至今仍令網友印象深刻。而多年過去，沒想到有民眾竟然在她面前再提起這件事，但她完全沒有放在心內。

古力娜扎講英文口音被網友嘲笑。（影片截圖）

在節目《這樣的你》中，古力娜扎回到自己的成長地新疆走走看看，作為大明星的她當回到母校時自自然然被不少人圍眾，而在行走的時候，旁邊就有民眾向她大喊「窮哈」﹑「Twenty nineteen」，嘲笑她當年在MAM2019頒獎禮時講英文的畫面。面對有民眾再提起這件事，古力娜扎完全不放在心上：「我無所謂，我覺得這個就是一個可愛的梗吧！他們可能是覺得挺可愛的。」

古力娜扎不介意有人再提MAM2019事件。（影片截圖）

有民眾當面嘲笑她當年在MAM2019頒獎禮時講英文的口音。（影片截圖）

而出道以來古力娜扎面對的負面聲音較多，一開始的時候她是難以接受甚至會不開心，但現在的她完全不會，可以接受不好的聲音：「我太接受了，因為我有一次錄一個綜藝節目的時候，就是人山人海，然後當時是有很多姐姐，就是《偶像來了》的時候。然後有一個人當着我的面罵過我，就是罵非常難聽的話，我當時就傻了，因為我以前就是剛出道被很多聲音說的時候，我那個時候是脆弱的，然後我身邊的人就說，你不要脆弱，他們鍵盤俠只會在你看不到的地方罵你，他們沒有本事在你前面罵你，然後有一天真的站在我前面罵我的時候，我那一刻真的崩潰了。那時候我真的很脆弱，但是現在我就不會了。」

古力娜扎現在較為勇敢面對負面聲音。（影片截圖）

另外，在節目過程中，古力娜扎還帶大家回到小時候學習舞蹈的藝術學校，原來女星佟麗婭﹑迪麗熱巴都是該學校的舞蹈學生，她們較早畢業是古力娜扎的師姐。而她們三位如今在演藝界做出好成績，學校都以她們為榮，更將她們的資料放在校史館內，不少學弟學妹都以她們為榜樣。

古力娜扎佟麗婭﹑迪麗熱巴是同一舞蹈學校畢業。（影片截圖）