林愷鈴傳秘戀楊天宇　龔慈恩疑代女否認緋聞一張相驚揭真相？

龔慈恩的女兒林愷鈴（Ashley）有「最美星二代」美譽，憑住氣質形象，經常擔任廣告和MV女主角，但她曾自爆未拍過拖，故又稱「A0女神」。不過，近日因一張「男友視覺」飲咖啡相，令她被指「出Pool」，與英皇爆肌小生楊天宇（Angus）發展地下情，儘管當時人未有任何回應，但龔慈恩就出Post疑似代女兒否認戀情！

林愷鈴是新一代氣質女神。（IG@kaening）

報道指Ashley與Angus去年11月出席品牌活動時結緣，兩人本來沒有太多交流，但由於成長背景、朋友圈子相近，又同是愛狗之人，相識不久便一拍即合，火速相戀。雖然他們將戀情低調處理，但有指二人不時在社交網分別上載相同地點的獨照，包括身處赤柱及淺水灣沙灘的獨照，而其中一張「男友視覺」咖啡相，相中拿出咖啡杯的手就被指是Angus的手，不慎洩蜜。

Ashley的嘆啡靚相中，有一隻拿著咖啡杯的手，被指是楊天宇。（IG@kaening、angusyeung）

報道出街後，龔慈恩就在社交平台貼上自己與Ashley的合照，其中Ashley身穿的衣服，正與飲咖啡相一樣，背景地點也相似。龔慈恩寫下：「一向都很喜歡女兒穿我的衣服🥰現在才知道我們家印傭姐姐的手那麼像男生🤪🙀」不過她其後將貼文刪去，未知原因。

龔慈恩貼上Ashley著同一套衫的合照，更表示：「我們家印傭姐姐的手那麼像男生」，即否認那是Angus的手。（IG@kung_mimi）

Ashley貼嘆啡相時，確實講過身穿的是她媽媽90年代的服裝。（IG@kaening）

林愷鈴IG靚相：