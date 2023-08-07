樂隊LMF陳匡榮Davy離世享年52歲 盧巧音IG發19字全黑圖哀悼
撰文：聯合新聞網
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樂團LMF的團員陳匡榮（Davy，大飛）驚傳過世，享年52歲，另一名團員Jimmy在社群發全黑圖，並寫道「別了…摯友…少了…一路好走…R.I.P…」證實了消息。
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陳匡榮生前創作過不少經典歌曲，像是林憶蓮的《至少還有你》是由他作曲，他過世的消息傳出後，不少歌手發文哀悼，鄭中基同樣也在社群發全黑圖，並引用陳匡榮作曲的《東京出沒》中的一句歌詞「游過我的腦海 焦點中你尚在」，盧巧音也在社群發文寫道「痛 希望你再無痛楚 就是不願意失去你的消息」，最後一句引用了《至少還有你》的歌詞。
陳匡榮2020年與小19歲的圈外女友Lara結婚，去年他將經營的酒吧收掉，並決定要移居日本。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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