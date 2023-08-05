曾出演《絕命毒師》　美國演員Mark Margolis因病逝世終年83歲

美媒8月4日報道，飾演《絕命毒師》（Breaking Bad）和其前傳《絕命律師》（Better Call Saul）的美國演員馬戈利斯（Mark Margolis）逝世，終年83歲。



《荷里活報道》（Hollywood Reporter）引述馬戈利斯的兒子、演員兼編織工廠娛樂（Knitting Factory Entertainment）行政總裁摩根（Morgan Margolis）指，馬戈利斯患病後不久，3日在紐約市西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）病逝。

《絕命律師》的X帳號其後發文證實消息：

馬戈利斯過去與導演阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）合作多次，作品包括《Π》（ Pi，又譯：死亡密碼）、《噩夢輓歌》（Requiem for a Dream）、挪亞方舟（Noah）、黑天鵝（Black Swan）和《真愛永恆》（The Fountain）。

他也曾出演票房成績不錯的《王牌威龍》（Ace Ventura: Pet Detective）和《疤面煞星》（Scarface），以及《絕命毒師》及《絕命律師》。

馬戈利斯1962年與雅克利娜（Jacqueline Margolis）結婚，1966年誕下兩人唯一的孩子摩根。