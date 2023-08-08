《古惑仔》男星近況罕曝光滿頭白髮　與三港星澳門搭巴士喧嘩遭轟

撰文：邱愛霖
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65歲尹揚明參演過攝電影《古惑仔》系列，飾演黑幫大佬「韓賓」為人熟知，多年前他已轉行做商人從事殯儀生意，演戲則成為副業。近年他減產移居珠海，過半退休生活的他不時回澳門休息，間中也會回港工作。

尹揚明演的韓賓。（影片截圖）

尹揚明與圈中人關係熟稔，仍會與圈中好友聚會。近日程東（大軍）更新社交網，原來他與王俊棠、林韋辰等人到訪澳門，一行人相約尹揚明聚會。四人出行沒有選擇自己揸車或搭的士，而是一齊坐巴士，四人不顧眾人目光，當眾拍片互相調侃指「今日試吓搭幾百萬架車」，而尹揚明則搞笑指「車大炮就你就識。」可見四人關係交好。

程東飾演的大軍深入民心。（電影截圖）

尹揚明近況也激罕曝光，去年已留了一頭白髮的他，近照中可見白髮留長了，但依然不見老態，轉數快窒爆林韋辰的他也精神爽利。

車廂內其他乘客均十分冷靜，似乎沒有人認出四人，不過四人仍然興高采烈拍片。有網友表示他們在巴士高聲聊天拍片頗失禮，「好像巴士是他們的，全部人都聽他們說話，別人沒說話」、「沒素質」。不過大部分網友均稱讚他們搭巴士好貼地，港星出行沒有架子，反而內地明星則不可能搭巴士。

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