曹格離婚9個月「25日前才罵完前妻吳速玲」獲對方一舉動主動破冰

曹格2022年11月和妻子吳速玲共同宣布離婚，日前疑似因吃醋前妻和其他男子互動，在社群網站失控暴走，引起外界猜測兩人關係緊繃。近日他宣布將在台灣舉辦演唱會，也PO出相關資訊，前妻吳速玲主動破冰點讚，再度掀起熱議。



曹格7日在Facebook宣布即將在台舉辦演唱會，並分享賣票資訊，而前妻吳速玲被發現點讚該篇貼文，兩人互動似乎並未因先前暴走風波影響。曹格7月時突然到吳速玲IG洗版留言，接著PO出多張與女方過去的合照，一路從深夜失控到早上，坦承深陷痛苦，有人問「喝多了嗎？」

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曹格透過IG Story爆粗，表示自己大膽寫下心裡話：「我一滴酒都沒喝。你懂我的痛嗎？不要以為自什麼都懂。小朋友……」早上又表示自己仍然深陷在巨大的痛苦裡，更寫：「PLEASE HELP ME（請救救我）」，讓粉絲都很心疼又擔心。

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當時，曹格公司回覆：「他在療傷中，面對自己內心的傷，也在努力變成一個更好的自己，不讓大家擔心，謝謝大家的關心，公司會一直支持他的音樂事業 。」幾天後照常登台演出，像是要告別過去的自己，不忘喊話道：「我希望每一個人都有機會感受到我現在這種感受，就是溫暖、覺得自己不是孤單的，因為有好多人在支持著，所以我要爭氣。全世界也只有唯一一個曹格，沒有人可以代替。」

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