曹格老婆吳速玲發文：承受的已超過負荷！本尊留言曝2人婚姻狀況

金曲歌王曹格先前因一連串脫序行為引起網友兩極熱議，更在馬來西亞受訪時自爆確實和太太吳速玲「冷戰中」，表示雙方目前都正在努力挽回這段婚姻，然而他近幾日又在臉書上連續發佈出多篇文章，情緒疑似不太穩定，也釣出老婆吳速玲發文無奈表示：「多年來我承受的已經超過我的負荷」，文章下也有許多圈內好友留言打氣。不料，曹格竟透過社群平台轉發吳速玲的這篇文章，而他留下的2句話也再度掀起網友熱議。



吳速玲在文中表示，過去曾看過一篇文章，其中提及「面對不好的關係，我們其實可以選擇離開」，而當她看見這句話時，就頓時潰堤落淚，也透露自己在面對一段關係時，其實有有許多事她都選擇隱忍、不理會，充滿真摯情感的文字除了抒發自己對情感的看法，也是在鼓勵自己「一定跨的過去」。不料，曹格稍早前竟在臉書、IG上轉發吳速玲的這篇PO文，並感慨寫下：「認同」、「非常認同，但跟愛沒什麼關係了，好像。」

曹格近期在facebook發表的文章內容，引來網友擔憂其身心狀態。（點圖放大看更多）👇👇👇

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短短2句話似乎是在表達自己和吳速玲的這段婚姻「已和愛沒關係」，雙方「公說公有理，婆說婆有理」的文字，也讓不少網友紛紛勸告2人冷靜後再對此進行商量：「說加油不知道會不會給你壓力，還是祝福你比較好」、「不要自己鑽牛角尖了，照顧好自己，家人都希望爸爸過得好」、「每個人思想不同，每個人都不容易，有緣認識一個人到能一起生活很久很久，更不容易，幸苦了」、「好好克服自己的內心，希望你能生活得自在舒服。」

同場加映：曹格14年婚姻恐告終？突承認與43歲妻冷戰中：沒有把握會一輩子（點圖放大看更多）👇👇👇

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