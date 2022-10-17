曹格14年婚姻恐告終？突承認與43歲妻冷戰中：沒有把握會一輩子

金曲歌王曹格早前突然與台灣藝人藍心湄隔空展開罵戰：「可以不要帶我老婆出去認識男人嗎？」，讓小倆口婚姻疑似亮紅燈一事成為外界關注的焦點。不料，如今人在老鄉馬來西亞忙於演藝工作的曹格，竟在受訪時自爆確實和太太吳速玲「冷戰中」，但也坦言雙方目前都正在努力挽回這段婚姻，意外掀起熱議。



曹格目前已返回老家馬來西亞，為即將於11月12日在雲頂舉辦的「Crazy For LIVE」演唱會全力籌備中。根據馬媒《中國報》報導，曹格日前出席演唱會記者會受訪時，主動分享和太太吳速玲近期的婚姻狀況，坦言2人目前確實在冷戰，但也強調雙方其實都有在努力挽回這段近14年的婚姻，只是對於是否能繼續走下去，曹格也無奈表示：「沒有把握會一輩子。」

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曹格直言，夫妻間的感情狀況不方便對傳媒公佈太多，「我覺得不能只是我一個人講，要有我太太在場才公平，我現在沒有把握跟我太太會一輩子，但是我們肯定的是對孩子非常疼愛！」曹格坦言，全球疫情爆發期間帶給他極大打擊，特別是去（2021）年8、9月期間，他還因疫情痛失了4位摯友、家人，也讓抑鬱症與焦慮症都陸續復發。

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至於過去在台灣餐廳鬧事的醜聞，曹格也在受訪時還原始末，強調已戒酒的他當時其實只在餐廳喝了養生雞湯，而當下其實是被對方激怒，加上情緒不穩定才會導致失控，「沒有人問過我新聞鋪天蓋地就出來，我當下真的很難過和無奈。」不過，曹格自認脾氣不太好，不想過於依賴藥物的他目前已停止服藥，但也表示現在的自己過得很好。

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