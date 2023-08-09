59歲林雪逾300磅巨腩近照曝光　大任賢齊成個人迫爆件衫令人憂心

現年59歲的林雪一向體型分量十足，據悉其體重已過300磅，更因而獲封「肥雪」。其身形一直是網民焦點之一，曾有網民Post出偶遇林雪照片，林雪坐在舞台邊，網民透露他似乎頗為疲倦，「現場看到他氣喘吁吁，能坐着就不站」。

林雪一向分量十足。（電影劇照）

近日歌手任賢齊於內地開世界巡迴演唱會，最近一站在青島展開，驚喜邀來林雪任嘉賓。林雪全黑長袍打扮現身，罕有感覺正式，十分型仔。他開金口同任賢齊合唱《浪子心聲》，林雪深情閉眼演唱，相當投入享受。

林雪曾於電影版《真·三國無双》中飾演董卓，炎炎夏日着上重30磅的盔甲及武器，他曾大呻拍到好辛苦：「辛苦到X街。」

不過最令人留意的還是林雪凸出的巨腩，即使已穿上全黑的寬鬆長衫，但肚腩位仍然可見十分緊身，幾乎要迫爆件衫，比任賢齊大成個身形。早有不少粉絲擔憂林雪嚴重中央肥胖會影響身體健康，有網民睇到林雪巨腩留言驚呼「天啊，那個肚子」。然而林雪站住唱歌中氣十足，絲毫沒有氣喘，看來身體尚可。

《PTU》林雪中瘦少少個樣。（影片截圖）

林雪日前終於開通抖音，戴上墨鏡又曬巨腩，一臉鬍鬚和白髮的他精神不俗，他坐在海旁拍片與粉絲打招呼，並叫粉絲多多關注他，又扮可愛嘟嘴搞笑說：「如果你們不來看我，我會傷心的。」大批粉絲留言歡迎林雪進駐抖音，有網民留言籲他好好保養，「實力派不多了，答應我好好保養，多活幾年。」林雪親自回覆道：「多謝放心一定」。

林雪現身任賢齊演唱會近照曝光：