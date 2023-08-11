「小鄧紫棋」蕾菈產後快閃香港影靚相　極速瘦身回復魔鬼身材

台灣YouTuber「反骨男孩」成員蕾菈因精緻五官、火辣身材受到粉絲喜愛，她在去年與DJ男友湯宇結婚後，於今年七月初迎來兩人的第一個孩子「湯包」，並同時分享懷孕過程及相關喜訊，讓粉絲都十分替她感到開心。



產後一個月蕾菈光速復工，與老公湯宇到港參加「S2O亞洲潑水音樂節」，在她前幾天分享的活動美照中，只見她穿著全白爆乳套裝，腳穿白鞋，搭配挑染辮子頭，完全看不出是剛生完的媽媽，體態仍在絕佳狀態，樣貌仍如少女一般。

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另外，蕾菈昨天則抓緊時間在香港街頭拍攝一系列時尚大片，為此她還特地準備了一件緊身細肩帶金屬光澤裙，紮起馬尾、腳穿涼鞋，真實火辣S曲線一覽無遺。

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蕾菈發文寫道：「這次來香港終於拍到街拍照了，我還特地準備了超級出片的裙子，有沒有非常有港味。」美照曝光後，不少網友都大讚她的身材與穿搭，紛紛留言：「這不合理呀，哪有剛生完還這麼瘦的媽媽」、「這有生過兩個？太扯了！」、「是港式大片好喜歡」、「蕾菈超美的」。

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