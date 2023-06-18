遭性感網紅蕾菈強吻！遊戲實況主被性騷擾3年終吐心聲：很不舒服

台灣「＃MeToo」風暴持續延燒，知名遊戲實況主「亞洲統神」（本名張嘉航）最近也在直播中提及，自己3年前在網絡節目中被YouTuber蕾菈（Lyla）強吻一事，當下感到很不舒服，認為被對方性騷擾，同時也坦言，男生在遇到性騷擾方面的事情確實比較吃虧。



「亞洲統神」張嘉航平時會在YouTube頻道「統晨大戲院」開直播，同時也會在直播過程中，與網友互動聊聊時事，最近統神也在一場直播中談及近期的性騷擾事件及議題，就有觀看直播的網友問他，3年前在網絡節目中遭YouTuber蕾菈（Lyla）強吻一事，是否會感到不舒服。對此，統神坦言，當下確實感到不舒服，也覺得自己被性騷擾，同時也直言，他覺得自己就是好好錄個節目，因此不解對方為何要跟他有肢體接觸。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

此外，統神進一步說明，自己覺得在遇到性騷擾方面的事情上，男生確實是比較吃虧的，同時也舉例表示：「有時候女生摸我肚子、胸部及屁股，如果去告她，你們覺得法官會判嗎？如果是男生去摸女生屁股，一定被告，絕對100%，有的時候就是這樣，男女有別，性騷擾這東西就是對女生比較有利，有時候真的沒辦法。」

同場加映：性感網紅蕾菈隆胸後懷孕「由F cup變H cup」有苦自己知：難買衣服（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

據了解，統神與蕾菈在3年前一同錄製網絡節目「玩咖會客室」，並在錄影的過程中參與投票環節，當時蕾菈疑因統神把票投給自己而感到太開心，所以就興奮地轉身勾住統神的手，緊接著更是直接親了他的臉頰，使得統神當下嚇得直接推開她，並向蕾菈表示「不要亂碰我」。

延伸閱讀：

3P到一半被處私刑！辣模親睹「炮友被丟下窗」屍骨全無

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】