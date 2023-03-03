尖沙咀大火｜蕾菈懷孕來港工作住「這裡」網憂一屍兩命　IG揭現況

尖沙咀昨晚深夜11時，一棟正在興建的42樓大廈發生嚴重火警，延燒整棟大廈，起火原因不明。剛好飛往香港工作的台灣網紅「小鄧紫棋」蕾菈得知此事後，忍不住驚呼：「哇距離我飯店很近」，懷有4個多月身孕的她連忙和粉絲報平安。



蕾菈凌晨在IG Story附上尖沙嘴火警的新聞截圖，並透露起火地點雖然離她的酒店很近，但她完全沒事，「我乖乖在飯店裡休息聽歌，希望大家都平安。」

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事實上，蕾菈這趟香港行是和老公DJ湯宇一起工作，提早抵達當地的夫妻倆還一起朝聖《喜劇之王》的主要取景地方石澳。照片中，可以看到她穿著酒紅色貼身洋裝，身材曲線一覽無遺，完全看不出她起床量出57.8公斤的體重。

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更令女粉絲羨慕的是，蕾菈日前坦言上圍已經激增到H罩杯，好不容易才找到大胸部孕婦可以穿的睡衣了，只見她的鎖骨和四肢依然纖細，身穿細肩帶蕾絲睡衣，由上往下拍的邪惡視角，火辣秀出渾圓北半球和深邃事業線。

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