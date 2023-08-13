周吉佩有慰問患癌天瑜爸爸　籲大眾實際行動打氣：佢經濟上要援助

現年7歲的女童周天瑜，2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，進行手術期間發生醫療事故，慘變植物人，多年來天瑜爸爸風雨不改到醫院探望陪伴女兒，近日卻疑因奔波過度確診惡性肌肉腫瘤。以往曾探望天瑜一家的周吉佩（吉吉），都有為天瑜爸爸留言打氣，他昨日（12日）現身活動時就談到有關情況。



小天瑜5年前因醫療事故慘成植物人，其父親一直不離不棄照料。（fb@天瑜醫療事故關注組）

吉吉昨日出席商場的《Gimme LiVe 2023 “So Live So Good”》音樂節，他向《香港01》表示，自己一年幾前因訪問而認識天瑜一家，亦知道天瑜爸爸近日患惡性肌肉腫瘤，他說：「佢個鬥志好好，我好希望佢真係可以保持正面，面對好多困難都可以解決到，一步一步跨過！」

吉吉現身商場音樂節，被《香港01》問起天瑜爸爸的情況。（葉志明攝）

吉吉以往曾探望過天瑜，他得悉天瑜爸爸患病後，曾留言：「天瑜爸爸，明白你的情緒，但一定保持正面，加油！」為對方打氣。（fb@天瑜醫療事故關注組）

吉吉表示不方便透露對方情況，自己只是睇到報道後慰問對方，聊了幾句，不便問得太詳細，現階段天瑜爸爸都比較忙，他希望稍後夾到時間探望對方。吉吉又呼籲大家多多支持天瑜一家，不要只是留言，並謂：「我知佢經濟上需要援助，希望大家都盡量支援下，唔一定係錢或者咩，可能見到佢嘅時候有個真摯嘅慰問都好好，有啲實際行動為佢打氣。」

吉吉呼籲大家以行動為天瑜爸爸打氣，例如經濟援助。（葉志明攝）

小天瑜自2018年罹患橫紋肌肉瘤後，遭遇醫療事故，心跳停頓52分鐘而慘成植物人，發病至今已經5年，其爸爸一邊照顧SEN的大仔軒軒，又四出為天瑜討回公道及尋找治療。然而，天瑜爸爸近日在社交平台表示，可能因過去數年來奔波，加上情緒長期抑鬱，終於把自己身體搞垮，並證實上月中確診惡性肌肉腫瘤，目前已擴散至左邊肺部，需待本月底才可得知其治療方案。