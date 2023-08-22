專訪 |徐榮男配輸白彪認有失落　唔信攞獎有潛規則：是市場去決定

出道至今24年的徐榮，雖說演技上早已備受肯定，但始終未能奪得戲劇上任何一個獎項，或多或少內心有遺憾。然而想必在2021年的時候他更能體會到這種心情，因為當年他是大熱門憑劇集《反黑路人甲》中飾演的喪鐘角逐「最佳男配角」，可惜最終敗給白彪。再重提這件事的時候，他就坦承是有失落的，但不認同外傳有藝人用合約換獎或有潛規則這回事，更笑言自己都有後台撐腰，就是TVB，心態非常之好。



徐榮亦是圈中好爸爸代表。（麥超億攝）

2021年大熱失男配角坦承有失落

在配角位置打滾多年的徐榮，曾有過多次提名「最佳男配角」這個獎項，其中在2021年他因憑劇集《反黑路人甲》中飾演的喪鐘角逐，該年奪獎歡呼聲相當之高。當大家看好他的時候，可惜事與願違，最終敗給白彪。當然在那個時間有許多人措他感到不值，再重提這件事的時候，他就坦承：「有失落，但我沒有想過我演得比其他演員好，很多演員都很好，這些公司去決定或者觀眾決定。」

在娛樂圈這個花花世界中，有太多的遊戲規則，不時都盛傳有藝人用合約換獎或有後台在撐腰等，但徐榮用堅定的眼神告訴筆者，他亦有後台在撐腰：「我有後台的就是TVB，我覺得是市場去決定的。我很好的，我在這間公司我有戲拍，不應該說對我公不公平，好公平了已經。我可以養妻活兒、我可以置業，這樣已經很好，你還想怎樣呢？當然我是想賺很多很多錢，但市場要有才行，我現在不停有戲拍，外面有客戶找我，我現在的心態是滿足的。」聽得出他是一位懂得飲水思源，有修養的人。

徐榮自認有後台就是TVB。（麥超億攝）

從未想過演技好可以早拿獎

獅子座是較自我中心﹑非常有自信的星座，但作為獅子座的徐榮個性上一點也不像，他更像是一位水瓶座。個性上溫柔隨和的他，在演藝路上從沒有想過自己有好演技其實應一早拿獎這回事，反而覺得自己有更多進步空間，他表示：「因為公司有太多演技好的人，他們拿獎我也是很開心。我心裡面沒有想過為什麼還不輪到我，沒有就沒有，再做好一點，我不覺得自己演得好，我有很多進步空間，我有很多角色還沒有試過，我想演好，我只好叫自己不停的投入角色當中，花更多時間鑽研角色。」提到有網友認為他的演藝路與視帝黎耀祥相似，他就坦承欣賞對方，希望與他一樣幸運，終有出頭天的一日。

多飾演配角的徐榮雖然還未有機會擔任男主角，但他心態非常之好：「我現在在每一場戲當自己是男主角在演，每個人心目中他的角色都是男主角，角色有發揮的時候盡量做好，當主角一樣做。」強調不一樣的劇種，自己都有信心演得好，做到觀眾滿意是他最大目標。

徐榮當每一場戲是男主角在演出。（麥超億攝）

認有壓力幫兒子追足球夢

徐榮除了被外界公認是一位好演員之外，他亦是圈中好爸爸代表，講起家庭事的時候，一臉幸福模樣。為了達成兒子徐朗（Karson）的足球夢，他不惜年花40萬港元供他在英國讀書 ，他坦承確有壓力：「有啊！我很節省的。其實他們小時候我有幫他們儲錢當讀書基金，剛剛開始讀書的時候到現在，基金是不足夠的，我每年都要繼續賺錢，基金拿一部份，我賺錢那兒拿一部份，努力一點看看能不能在拍戲以外接到更多工作。」

面對着一對子女日漸長大，目前哥哥Karson現年16歲有自己的想法，在這個年齡是男孩子叛逆的高峰期，但徐榮似乎對兒子充滿信心，在讀書方面沒有給他壓力，只求合格就好，但對於足球方面就有特別提醒：「我主要提醒他，因為他想踢足球，所以千萬不要碰一些不健康的東西，我說你一碰這些東西你就玩完了你的球員生涯，他很記住這話。」至於年青人感情問題，他就揚言：「我不知道怎麼跟他講，因為控制不了的，當情竇初開的時候。他們宿舍男女分開的。盡量專注在運動方面，不要想男女關係。」看來他並不是一位嚴父。

徐榮一家人好幸福。（tsuiwing0807@ig）

Karson在英國留學踢足球畫面。（tsuiwing0807＠IG）

感謝太太令他無後顧之憂

有父母想子女快高長大，亦有父母不捨子女長得太快，眼見兒子Karson同女兒徐心怡 (Kerry)慢慢長大，徐榮認為自然而然就好，目前因為女兒只有7歲關係 ，還在處於撒嬌年齡，所以他沒有感到失落的感覺：「哥哥跟妹妹年齡差9年，妹妹還很嗲，哥哥有時候會自己外出，不會和我們出去，還有女兒在這裡，當作補償囉。」

疼愛子女的他亦不忘感謝太太的支持，因為太太將家庭照顧得非常好，令他無後顧之憂可以安心專注在演藝工作上，他表示：「她令我做這一行很放心。」相信太太聽到後一定感到窩心。

徐榮感謝太太將家庭照顧得相當好。（麥超億攝）

筆者後話：

雖說在演藝事業上他還未達到最高峰，但在家庭上他一早已達一線位置，成為人人稱讚的好爸爸。筆者相信善良的人始終會得到上天的眷顧，而上天正好配給他擁有一個幸福的家庭。在訪談過程中，他不做作真情流露，而在拍攝的時候，面對着炎熱的天氣，他亦專業十足配合攝影師要求拍攝，對工作認真，個性隨和，愛護家庭的他，相信能有一天可以站上最高峰的位置。