專訪｜COLLAR唔覺休團聲勢減弱 認隊友離團唔慣：今朝仲講錯8個人

不少觀眾由《全民造星IV》開始睇住COLLAR成軍，挾住「MIRROR師妹」之名，尚未正式出道時，女團隊名、成員人數和名單全部備受矚目，戶外記招《HOLD YOUR BREATH》舉行前一晚，有人去偷望場地LED版，想率先知道除了三甲之外還有哪位入團。結果八女一登場即獲大牌子贊助服飾，拿下多個廣告，半年間推出4首歌，對於久未出過女團的香港樂壇，絕對是新衝擊！

然而，這一年半COLLAR不算十分順利，出道半年即休團幾個月，隨後經歷負評、成員退團等風波，7位隊員沉澱過後得出的領悟，靠一首《idc》總結。



COLLAR出道短短年半，已經歷起跌。

場地：香港康得思酒店 Cordis, Hong Kong

形象：Daniel Cheung、Chesney Lau

服裝：Dickies & Farfetch

鞋履：Dr Martens

眼鏡：Puyi Optical

化妝： San Chan、Kineks ho、Cathy Zhang、Jenny Fung、Percy Shing、Janice Wong

髮型：Taurus Lee、Kristy Cheng



隊員8變7 Marf：話冇迷失就呃你

女團在韓國做得起，來到香港卻不然，香港對上一隊你講得出名的女團，似乎已經數到十年前，COLLAR的出現對市場來說有如「久旱逢甘露」，觀眾有份投票選出心儀成員，加上承接住MIRROR之勢，贏在起跑線，風頭可謂一時無兩。惟《OFF/ON》推出後不久，COLLAR即短暫休團數月，成員只個別或小組活動，至今年初才再度人齊現身《叱咤》頒獎禮及音樂節。到最後，短暫歸隊的蘇芷晴（So Ching）深思熟慮完還是選擇退出，COLLAR從此變成7人女團。

COLLAR首次登場時聲勢浩大。（資料圖片）

今次是COLLAR首度以7人姿態出新歌和做專訪，蘇雅琳（Ivy）、李芯駖、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）和沈貞巧（Gao）推出全新團歌《idc》（I don't care），面對鉅變，Marf說：「話冇迷失就一定呃你。」隊長Gao也直認「8變7」的確要時間適應：「會有唔慣嘅，排舞少咗個人，啲Pattern唔同咗，我今朝都仲講錯咗我哋係8個人，呢啲習慣咗嘅嘢。但係記返清楚最本質嗰樣嘢就係要舒服呀嘛，自己舒服先可以繼續去享受生活。譬如跳舞咁樣，我見到佢（So Ching）跳舞好好睇、好開心，其實我都好開心。」

COLLAR最後一次以8人姿態表演，是今年3月的CLOCKENFLAP音樂節。（Instagram：lisumlingg）

Marf坦言，面對隊友離隊，口講冇迷失都是騙人。

休團後不覺洩咗道氣 反而更相信自己

講到休團過後好像「洩咗道氣」，外間又常常將COLLAR與Lolly Talk等其他女團比較，她們勢頭似乎比成團時減弱了，阿Gao卻不同意：「我Feel到我哋狀態強壯咗、Firm咗好多，一來自在咗，Overcome咗一啲入面要解決嘅心結或者想法，再加上我哋真係好想快啲表演，對舞台嘅渴求……種種加埋都令我哋再強大咗。」

Gao不覺得COLLAR休團後聲勢變弱，眾人的羈絆反而更深。

Ivy覺得圈中有不同女團是好事，看見其他團隊經營女團，自己都會得到啟發。

芯駖根本冇思考過COLLAR紅或不紅，因為團員從來只是追求對唱歌、跳舞、演戲的熱誠，只要自己保持熱愛就足夠。阿Gao則說除了7位團員間，幕後團隊亦大大增強了她們的信心，「佢哋全部畀到個能量好強，我哋默契同合拍程度愈來愈高，令我更加確信一樣嘢，就係我哋唔會唔得！」Winka附和：「當你真係見到你團隊對你嘅信任同喜愛係咁強嘅時候，你好難冇自信咁行出嚟，我哋有個好愛自己嘅團隊，所以我哋會可以！」

芯駖說自己追求的，從來都不是紅不紅；而相比坊間的評價，她比較在意的是一些認識的人給予自己的意見。

學識不理會負評 聽自己聲音就夠

近月討論區有關COLLAR的貼文，負評可說是不少，見得最多的留言就是「幾時炒咗個造型師？」但睇睇她們不同場合的服裝、化妝Credit，負責的都是行內有名氣的團隊，再加上今次新歌更找來日本當紅女團XG的排舞師RENAN幫手編舞，明顯有野心不是Hea做。問7位會否覺得有時網民為鬧而鬧，又或是對作品見街後的負評始終不及，Day表示：「都有自己質疑自己，所以呢首歌都係同所有人講返，同埋鼓勵自己『idc』，你唔鍾意我哋點解要理咁多我哋？大家諗法都唔同。呢首歌都係講自己要Focus自己做嘅嘢，超越自己，唔好咁介意人哋。」

COLLAR遠赴日本拍《idc》MV，更請來XG御用的韓國當紅排舞導師RENAN負責排舞，務求達國際級水平。（MV截圖）

Day坦承曾因負評質疑自己，但漸漸已學會不要太介意別人睇法。

芯駖一向很少睇負評，她「idc」的不是大家的意見，而是不好的能量，因為鍵盤戰士打幾隻字實在太方便了，她直言：「做任何嘢都有人鍾意、有人唔鍾意，唔係淨係做藝人。你做任何一個行為，都有人覺得你應該咁、唔應該咁，有十把聲，係咪一定要全部都聽晒呢？有時係可以唔聽，淨係聽返自己把聲，呢個唔係淨係for Haters。」

眾人分享「COLLAR之道」，面對低潮時她們傾向靜悄悄地自己處理和面對，之後有機會才分享給其他人聽。

訪問當日，Candy的眼鏡原來不是道具。

Winka是非纏身後更大愛：Haters可能都經歷緊難關

Winka早前因分手、「Pre-拍拖」等言論惹來網民批評，但經歷連串是非後，她反而學會體諒Haters，並說：「我哋做呢個行業就係要好大愛，要不停放啲好嘅Energy出嚟，我哋個工作係感染人哋㗎嘛，如果聽得太多表面嘅Bad energy，好難將佢轉化為愛再放返出去。所以我最近有個新嘅轉化，就係唔好Focus on佢哋講嗰樣嘢嘅表面，可能佢哋都有好多好Tough嘅嘢經歷緊，唔好太放上心，呢個都係I don’t care嘅表現。（即係硬食負評？）唔係硬食，係轉化，我經歷過唔同嘅是非，自己會得到呢一種領悟！」