情色女王壇蜜復工一個月突請假兩周 原因惹網民憂心：不要太勉強
撰文：TVBS新聞網
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日本「情色女王」壇蜜以豐滿傲人的身材聞名，所拍攝之成人作品、火辣寫真皆廣獲好評。早前她因失眠、食慾喪失等問題，宣布靜養3個月，怎料，自7月5日宣布復工後，身體再出現狀況，連續兩周缺席電台工作。
壇蜜日前透露，經歷1年多前祖母、愛貓的離世後，今年初就發生失眠、食慾不佳等情形，身心狀態甚至影響到她廣播的工作，所以決定休息3個月專心調適。
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而經過調養後，她於7月5日復工亮相，不過身形卻爆瘦，與以往勻稱的身材大相逕庭，氣色也顯得憔悴，模樣惹不少心疼。原以為她生活正逐步接上軌，最近身體又出現狀況，連續向電台節目告假兩周，網民也開始操心她的情況。對此，壇蜜透過部落格表示，目前情況逐漸好轉，會先更新部落格文章，不過，網民希望她能好好休息，別太勉強自己。
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