三上悠亞「成人展被批太敷衍」日本引退活動傳滯銷　3大原因曝光

日前赴台參加「TRE台北國際成人展」的日本人氣女優三上悠亞，將在8月16日引退，卻接連爆出耍大牌、粉絲互動時間態度敷衍風波。未料，13日傳出她舉辦的引退見面會門票竟出現「滯銷」情況。



AV達人「一劍浣春秋」14日在AV資訊網站「PLAYNO.1玩樂達人」透露，三上悠亞13日舉辦的引退見面會，疑似出現了門票滯銷情況，因三上悠亞的活動向來是「費用高、粉絲福利時間短」，但這次主辦單位卻在活動開始前2天，突然宣布加碼「只要參加活動就可以和三上悠亞擊掌」，以及官方開始PO文催票，讓他猜測有可能是門票還沒賣完。

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一劍浣春秋也提到，之前曾傳出有粉絲為了搶購三上悠亞見面會的門票，甚至去夜排，沒想到如今「門票和商品都沒賣完」。於是分析可能是門票太貴、福利太少太短、三上悠亞主力客群的女粉絲對此活動不感興趣等原因，讓一劍浣春秋直言：「不管怎樣，這樣對三上來說絕對是很沒面子的事。」

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