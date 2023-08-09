河北彩花｜網民花300蚊港幣要求畀女優踩被拒「她們」出腳助圓夢

【河北彩花】台北國際成人展（TRE）在6日落幕，不過即使如此，網路上仍出現不少分享文，就有位網民在PTT上，分享了自己花了台幣1200元（約港幣300元）獲得與日本AV女優「河北彩花」合照的機會，他更加碼詢問是否能否請河北彩花踩在他身上，沒想到遭拒後，現場女性工作人員竟答應了他的請求，讓他身心靈都獲得了完美的解放。



【圖輯】點圖放大看網民獲女性工作人員踩的搞笑照片及更多河北彩花靚相👇👇👇

+ 17

照片中，原PO花費了台幣1200元（約港幣300元）獲得與AV女神「河北彩花」牽手的合照，但由於「體感不到5秒」，並詢問工作人員能否請河北踩在他身上，但被河北彩花婉拒。不過原PO不甘心，詢問女性工作人員可否幫忙完成心願，結果竟有2位女工作人員願意犧牲配合。照片中，原PO享受的對著鏡頭比讚，這也讓他在事後於PTT貼上照片滿足的直說：「河北彩花掰掰，此生只當TRE的狗。」

【圖輯】點圖放大看「台北國際成人展」有什麼女優現身👇👇👇

+ 33

而照片曝光後，掀起熱烈討論，網友紛紛留言，「笑死！連工作人員都解鎖了～我願稱你為最強」、「這恥力太高」、「笑死，這也行」、「我在現場還看到有人舔人家腳」、「這太強～不推都對不起我自己」、「真男人！第一個員工感覺蠻可愛的」、「這兩個工作人員根本就是天使」、「這是新企劃！女子社員踩臉體驗嗎」。

【懶人包】台北成人展驚傳女優提供私人招待「2小時144萬台幣」主辦方回應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

苗栗一家五口同車氣絕！ 親友曝慘劇「背後真相」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】