李玟生前激動鬧《好聲音》影片再掀討論　嬲到扔紙：我說的是事實

近日微博流傳一段疑是華語樂壇天后李玟（CoCo）生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公長達9分鐘的錄音聲帶，從裡頭可以聽見她相當憤怒且還講到聲音沙啞，深感委屈表示：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？」引來不少討論。正因為如此連帶她當時正錄製節目時，在現場怒斥節目組的影片再度翻Hit掀起討論。

李玟疑生前淚控《中國好聲音》聲帶流出：在台上被人侮辱

李玟疑錄音檔流出遭到《好聲音》不公對待 被人請離台：去整我

CoCo生前錄製節目影再次掀起討論。（影片截圖）

從該段被流出的影片可見，當時坐在導師位置的CoCo相當生氣，還講到扔掉手上的紙：「有問題請他們把我抬走，我現在要暫時坐在這裡冷靜一下，OK他們有問題，找人來把我抬走好嗎？就是因為我們人少，就是因為我們人少就沒有這個第五個機會，就是因為我們人少。」而身邊CoCo團隊的工作人員亦甚為不滿：「所以你們中國好聲音是選人多人少的。」當下CoCo聽後大表讚同，更怒氣沖沖再度表示：「對，是憑人多，是憑人多就會有第二次機會，不是選唱歌，原來如此。他88.3，你們最低分的73，那個人可以再比一次，我的88.3的不可以，你找一個人來解釋給我聽這個遊戲規則。」

CoCo怒斥節目組。（影片截圖）

而現場有不少觀眾都十分支持CoCo，更大聲喊「愛你」﹑「好厲害」等，而她亦有站起來答謝大家。正在此時有節目組的工作人員就似乎不滿他們在台面上所講的話，於是就出聲表示：「我們甚麼事不要放在台面上說，我們這個事情不能放在台面上。」聽完這番說話後，CoCo更為激動：「當然你們會所有都剪掉，我說的是事實，你們當然都會剪掉，我當然知道，這個叫做不公平。」隨後疑是節目組的工作人員上前請她離開，她表示：「不要碰我，不要碰我，別人都不要碰我。」她再次站起來憤怒表示：「剛剛把我的學員要趕走，為什麼。」不少網友眼見天后被如此對待非常不滿，紛紛指責電視台，更揚言是「殺人台。」

CoCo超生氣。（影片截圖）