曾挺李玟大罵浙江衛視　內地網紅收死亡恐嚇　直播哭訴：我想活着

李玟生前淚訴被《中國好聲音》節目組工作人員侮辱，因賽制不公為學員抱不平卻被節目組設計，讓她在舞台摔倒，錄音檔、現場側拍畫面接連曝光，網民暴怒直轟《中國好聲音》及製播電視台「浙江衛視」。



而網紅「舒嬤嬤」是李玟粉絲，音檔曝光當天他在直播時怒吼：「這個浙江衛視你是不是有什麼毛病啊！怎麼可以這樣子」，激動表示聽到CoCo的錄音後實在忍不下去，就是要發聲，我就是很瘋狂，喊話浙江衛視「必須要給一個說法」，但之後他暴哭直言「我想活」，透露接到浙江好聲音一位女性的來話，很兇地說「是不是訂了花圈要寄過去」，傳遞死亡威脅，他不得已把影片刪了，嘆：「我幫不了CoCo什麼...對不起，我沒有辦法。」

內地網紅「舒嬤嬤」曾公開斥責浙江衛視，結果他日前稱收到死亡威嚇：（按圖了解）

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「舒嬤嬤」當時嚇到直喊家人，表示不知道對方怎麼會有他的電話，頻問可不可以報警，但家人勸阻，「舒嬤嬤」事後也透過微博表示這是他生平第一次被打電話威脅，直說：「本人作為一個有點影響力的博主都這樣的話，那希望大家都保護好自己才是最重要的。」

隔天他再發博，感謝網民的關心與安慰，雖然收到威脅很害怕，但他不後悔為CoCo發聲，「對於我為CoCo發聲的視頻 我一點都不後悔，我就是一個真實性格的人，有什麽話說什麽，我不會藏著掖著！」

而有網友質疑他「是劇本」，他表示自己是個搞笑博主，沒必要用這種方法蹭流量。

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