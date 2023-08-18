李玟斥《好聲音》不公嬲到喊　陳奕迅早揭節目疑造馬：叫我按一下

李玟CoCo《中國好聲音》學員抱不平，氣到落淚的畫面今（18）於陸網曝光，而昨日亦有昔日參賽者李嘉捷爆「用錢買名次」黑幕，雖然爆料文已刪，且今早他改口向節目組致歉，但「中國好聲音」黑幕其實早在幾年前就盛傳，網民怒罵節目組，也翻出曾擔任導師的陳奕迅過往就曾大爆「現場導演叫我按一下」，但當時他未照做。



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陳奕迅2017擔任《中國新歌聲2》（即「中國好聲音」）導師，同期導師還有周杰倫、那英、劉歡，他後來上其ViuTV節目《吹臣》談當導師經歷，表示當時錄製《新歌聲》時，在海選時被製作單位要求「按鈕轉身」。他透露當時為盲選階段，他覺得某位參賽者雖歌聲不錯，但還達不到讓他轉身的程度，不過當時一名導師劉歡已按鈕，現場導演就要他和那英「按一下」，但兩人並未妥協，他還說後來錄影又看到該名參賽者，還穿著同樣的衣服，讓他疑惑怎麼能有兩次機會，還問節目組，為何獨給該參賽者第二次機會，節目組則表示不希望看到好苗子被埋沒，不過當陳奕迅看到參賽者猜測可能節目組覺得對方外型不錯想增加吸睛度。

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當時陳奕迅的爆料引起網民熱議節目「造假」，直言「真人秀都有劇本啦」、「一切都是戲」，也有人覺得陳奕迅當時收到的節目組指示純粹為了戲劇性，還不算黑幕，因為該名參賽者是被淘汰了，但也有網民認為導師選擇不需要第三方意見，不過當時爆料隨著時間討論熱度慢慢退燒。而今李玟因比賽不公平爆氣落淚的畫面曝光，過往陳奕迅的爆料也再被翻出。

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