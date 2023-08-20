李玟摔倒真相曝光　《中國好聲音》學員王澤鵬公開17分鐘對話截圖

樂壇天后李玟生前9分鐘錄音，炮轟《中國好聲音》欺負侮辱她，當時跟節目製作組鬧得不愉快，而她在表演時跌倒，更被冷漠對待沒有工作人員扶起她。當時李玟的學員王澤鵬一直保持沉默，現時難免被網民聲討他涼薄。近日王澤鵬公開了一段17分鐘的對話視屏截圖，解釋當天情況及表示自責。

李玟生前錄音炮轟《中國好聲音》。（微博圖片）

李玟透露是被導演刁難。（微博圖片）

李玟生前被《中國好聲音》侮辱、欺負事件，在網上持續發酵，而當時的學員王澤鵬終於蒲頭，指錄影當天就被節目組收走手機，對李玟提出要請他幫忙扶她，因上台後要按照自己的走位表演，回頭才發現李玟已經摔倒，「從12號開始綵排到14號最終錄制，綵排一共3次，我跟coco老師只有在12號第一次綵排的時候見了面，其餘時間（包括綵排）都未能與老師見面。」李玟一直未被通知綵排時間，所以節目更改了走位細節，他完全不知情，而且節目組嚴正要求王澤鵬一定得按照劇本，因此他在正式演出時才會站在原地不動。

《中國好聲音》學員王澤鵬。（微博圖片）

王澤鵬表示當表演完畢後，他才看到李玟已經摔倒在地上，「跟華少老師把coco老師扶起來，攙扶著老師完成了talking，然後與coco老師的團隊一起將她扶至導師座椅，直到晚上十點拿回手機才聽到coco老師的微信語音所說的一切。」王澤鵬回應因自己的懦弱，令到李玟很失望，他一直感到自責，而李玟因綵排未被通知，才有不慎摔倒的情況，她自己也表示是受到惡意刁難。不過王澤鵬最後表示自己有新歌推出，趁李玟錄音流出事件宣傳自己，網民卻絕不能接受。

李玟17分鐘對話截圖，摔倒真相曝光：

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