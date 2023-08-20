李玟17分鐘對話視屏流出　《中國好聲音》王澤鵬爆黑幕全文紀錄

樂壇天后李玟生前9分鐘錄音，炮轟《中國好聲音》欺負侮辱她，事件引起網上熱話，之後網民再聲討李玟在節目摔倒期間，學員王澤鵬完全未有反應，更遑論扶起李玟，被網民炮轟涼薄。近日王澤鵬公開了一段17分鐘的視屏截圖，並發長文解釋事情始末，但最後竟藉此宣傳自己有新歌推出，確是有點尷尬。

王澤鵬解釋李玟摔倒事件原文紀錄：

一：

從12號開始彩排到14號最終錄製，綵排一共三次，我跟coco老師只有在12號第一次綵排的時候見了面，綵排內容為：定歌 定key。 也就是節目播出決賽vcr裡的那天，其餘時間（包括綵排）都未能與老師見面。

二：

13號第二次綵排，coco老師一直在等工作人員通知與我一起綵排的時間，但是coco老師告訴我她並未得到綵排通知，所以當天綵排我是一個人完成的。 現場交代了走位元 定點的機位元 （並未提及其他）。

《中國好聲音》王澤鵬借李玟事件，宣傳自己新歌。（微博圖田片）

三：

14號錄製當天 我8點就起來去錄製現場妝發造型， 上午綵排，下午錄製，9點到現場門口手機被沒收。所以coco老師給我發的重要資訊，包括腿傷，給我加油打氣以及需要更改的合唱細節與走位細節，我是14號錄製當天才知道發生了變動，但遺憾的是，由於手機被沒收，我沒有及時聽到老師的微信，工作人員也從未曾提及此事，所以按照了原有的走台計畫進行，全程背對老師。直到最後歌曲結束我轉向頭走向ending位時，我才看到老師坐在地上，然後跟華少老師把coco老師扶起來，攙扶著老師完成了talking，然後與coco老師的團隊一起將她扶至導師座椅，直到晚上十點拿回手機才聽到coco老師的微信語音所說的一切。

四：

沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦，這段時間度日如年，反復聽著老師這一條條長語音，一聲聲加油打氣與叮囑，她給我的溫暖是我此生的福氣，也更讓我無時不刻心如刀絞，我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心，未見端倪。老師的話在我心裡生了根，教我成長放下怯懦，去面對一切，有勇氣陳述事實，為我敬愛的CoCo老師，也為自己。

補充：這幾天發了一首我唱的歌，我在此聲明這不是我的行為，我絕不會為了蹭熱度去做任何消費老師的事。

+ 8

+ 1

+ 16