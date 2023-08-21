Britney Spears反駁對188cm老公家暴傳聞「我得157cm點打佢？」

人生總像是連續劇情節一般高潮迭起的Britney Spears，第3度要離婚，她和Sam Asghari的婚姻只撐了14個月，之前傳出Sam Asghari主動申請離婚是因為發現她和工作人員的性愛畫面，又曾被她莫名其妙暴打，似乎把婚姻破裂的責任都歸到她身上。而Britney Spears近日在社群網站上發文表示自己不會再忍受痛苦、過去太習慣裝堅強，顯然婚變的原因沒有那麼簡單。



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「紐約郵報」八卦版報導，Britney Spears身旁的消息來源，對於「偷吃、家暴」的說法嗤之以鼻，反諷道：「他有188厘米，我才157，怎麼攻擊得了他？」透露冰凍三尺非一日之寒，兩人的關係早已陷入僵局。當初Britney Spears點頭下嫁，是幻想有童話般的婚姻，哪知Sam Asghari常常不見人影，都忙著自己去拍戲，一消失就是1、2個月，哪怕Britney Spears砸錢安排兩人共度奢華假期，讓他搭私人飛機，享受一堆款待，他還是搞失蹤。消息人士反嗆：「她在拍那些看起來很幸福的社群短片時，他人在哪裡呢？」確實，Britney Spears的圖片或影片，常只有她一個人。

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這樣的婚姻當然不可能長久，Britney Spears後來強烈懷疑他當初表現出的愛，其實背後另有盤算、充滿目的。現在他們正式談離婚，兩人乾脆都不直接通話，只透過律師溝通。Britney Spears的友人表示，她真的很堅強，雖然要揮別一段從交往到結婚總共6年的關係，但她很清楚自己要什麼，不會只是躲起來哭，相信她能處理得很好。

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