米高佐敦次子Marcus懶理父親反對　與柏賓49歲前妻計劃結婚

NBA傳奇名將米高佐敦的32歲次子Marcus Jordan去年被爆與公牛名將柏賓前妻Larsa Pippen相戀後一直愛得高調,兩人更不時在Instagram上載甜蜜照放閃,更經常一同出席活動,儘管父親米高佐敦公開反對,今日(18日)更向外媒透露即將結婚。

米高佐敦次子Marcus與公牛名將柏賓前妻Larsa Pippen計劃結婚。

Larsa Pippen現年49歲,比Marcus年長17年。(IG圖片)

兩人愛得高調。(IG圖片)

根據外國媒體《TMZ》報道,Marcus Jordan被問到與年紀比自己大17年的Larsa Pippen何時結婚,他透露兩正挑選好日子及場地步入教堂,並感謝記者的祝福。雖然暫時兩人還未正式回應結婚一事,但如果事成,Larsa Pippen將會改姓氏為Larsa Jordan。

Larsa Pippen曾擔任模特兒。(IG圖片)

Larsa於1997年與柏賓結婚後育有四子女。(Getty Images)

現年49歲的Larsa Pippen是來自普通移民家庭,父親是敘利亞人,母親是黎巴嫩人。移民到美國後曾擔任模特兒,1997年與柏賓結婚後育有四子女,更參演過真人騷《Real Housewives of Miami》及經常出鏡《Keep ing Up With Kardashians》。她曾公開表示兩人仍是夫妻期間,天天都會上床,兩人在2016年二人分居又和好,直到2018年Larsa正式提出離婚,但直至2021年才正式離婚。

點擊下圖看更多Larsa的靚相: