米高佐敦次子Marcus懶理父親反對　與柏賓49歲前妻計劃結婚

NBA傳奇名將米高佐敦的32歲次子Marcus Jordan去年被爆與公牛名將柏賓前妻Larsa Pippen相戀後一直愛得高調，兩人更不時在Instagram上載甜蜜照放閃，更經常一同出席活動，儘管父親米高佐敦公開反對，今日（18日）更向外媒透露即將結婚。

米高佐敦次子Marcus與公牛名將柏賓前妻Larsa Pippen計劃結婚。

Larsa Pippen現年49歲，比Marcus年長17年。（IG圖片）

兩人愛得高調。（IG圖片）

根據外國媒體《TMZ》報道，Marcus Jordan被問到與年紀比自己大17年的Larsa Pippen何時結婚，他透露兩正挑選好日子及場地步入教堂，並感謝記者的祝福。雖然暫時兩人還未正式回應結婚一事，但如果事成，Larsa Pippen將會改姓氏為Larsa Jordan。

Larsa Pippen曾擔任模特兒。（IG圖片）

Larsa於1997年與柏賓結婚後育有四子女。（Getty Images）

現年49歲的Larsa Pippen是來自普通移民家庭，父親是敘利亞人，母親是黎巴嫩人。移民到美國後曾擔任模特兒，1997年與柏賓結婚後育有四子女，更參演過真人騷《Real Housewives of Miami》及經常出鏡《Keep ing Up With Kardashians》。她曾公開表示兩人仍是夫妻期間，天天都會上床，兩人在2016年二人分居又和好，直到2018年Larsa正式提出離婚，但直至2021年才正式離婚。

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