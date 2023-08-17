2023年IG百大富豪排行榜　Lisa「業配價曝光」出一篇文夠買一棟樓

BLACKPINK的4名女孩不僅具有舞台魅力，更是許多女孩們心中的時尚指標，這也讓許多品牌都排隊等著能在她們的Instagram上曝光，其中泰國成員Lisa的粉絲數更是多達9689萬人，最近英國數據分析公司Hopper HQ就公開了2023年「Instagram富豪榜」，Lisa就成了唯一上榜的K-pop明星，每則廣告貼文的行情也公開了！



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Hopper HQ最近公開了2023年度的Instagram富豪榜，其中奪冠的是足球好手C朗拿度（Cristiano Ronaldo），目前他的粉絲數有5.96億人，只要在他的Instagram上曝光就能達到全球討論的廣告效果，也因此Hopper HQ分析他的單則貼文廣告平均費用就要價323.4萬元美金。2到5名分別是球王美斯（Messi）、小天后Selena Gomez、化妝品女王Kylie Jenner與狄維莊遜（Dwayne Johnson）。

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其中也成為焦點的就是BLACKPINK成員Lisa，她在這份榜單上位居第26名，超越Dua Lipa、Shakira、朗拿甸奴（Ronaldinho）跟「蜘蛛俠」湯賀蘭等人，更是前100名榜單上唯一一名Kpop明星。Hopper HQ也分析，Lisa的每則廣告貼文平均要價57.5萬元美金，可說是出一篇文就能買一棟樓。

BLACKPINK成員的Instagram追蹤人數以Lisa最多，共9689萬名粉絲，其次依序為Jennie的8089萬人、Jisoo的7515萬人、Rosé的7361萬人。截至今（2023）年數據，Lisa共有34篇按讚數破千萬的Instagram貼文，難怪廠牌要捧著重金要在Lisa的Instagram上曝光。

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