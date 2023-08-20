Celine Dion病情嚴重恐無奈退出歌壇？外媒：歌迷要做好最壞打算
撰文：聯合新聞網
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曾經紅極一時、唱片銷量全球超過兩億張的天后Celine Dion（莎蓮迪安），因罹患「僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome）」，無法再像以往演唱，被迫在家養病，原先排定的演出也都暫時取消。
正當歌迷希望她能能早日康復、回歸舞台時，專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，卻語不驚人死不休，稱她因為病情太嚴重，站都站不穩，恐將就此退出歌壇，再也無法重現昔日的天籟美聲。
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「國家詢問報」稱 Celine 已經快要600天沒有出現在公眾眼前，因為她現在常常會跌倒，也很容易抽搐到無法忍受，尤其一些大的聲音就能夠引發她的痙攣，然後被影響到又摔倒，她已經變得駝背，也因肌肉的抽搐承受很多的痛苦，這種狀況絕對沒辦法再辦演唱會。
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早先 Celine 的姊姊 Claudette 接受訪問時表示她的病還是沒有藥可以醫，但她很聽從醫生的指示，期盼能夠恢復健康，另一位姊姊 Linda 也已搬到她家中隨時照料，雖然 Claudette 認為保持希望與樂觀對她很重要，「國家詢問報」卻稱這些情況不容外界樂觀，歌迷要做好「她再也不會公開演唱」的最壞打算。
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