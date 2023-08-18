李玟生前疑淚控《中國好聲音》錄音流出　9分鐘聲帶紀錄全面睇

近日微博流傳一段疑是華語樂壇天后李玟（CoCo）生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公長達9分鐘的錄音聲帶，引起網上極大討論 。以下是CoCo全錄音文字檔紀錄。

李玟疑生前淚控《中國好聲音》聲帶流出：在台上被人侮辱

李玟疑錄音檔流出遭到《好聲音》不公對待 被人請離台：去整我

CoCo生前疑淚控《中國好聲音》錄音聲帶流出。（影片截圖）

CoCo在錄音裡表示：「我是在好聲音最後那一天10月14號忍痛，而且我的腿左腿，甚麼感受我告訴你，像是那種hypothermia（失溫狀態）就是在below 40 （零下40度）的那種冰雪，冷到是覺得是麻的，不是覺得就是麻的。好，我再告訴你，我們就跟他們說了，因為我不要人家看到我拿柺杖，也不可能坐輪椅，我一定要堅強，所以我死都要站在那個舞台。是，我去了好聲音，是把我的命不都不要了，我的醫生求我不要去，因為我這個乳癌是個taking in time bomb （定時炸彈），understand？我也不管，因為好聲音我喜歡這個節目，我因為真的是愛這個節目，我覺得這些年輕人是充滿希望愛音樂，我們的共同語言就是愛音樂，我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一堆壞人，去整我，因為I told the truth我說真相，這是事實，他們的賽制有問題。你們都讓我去做，這個是不公平，算了，我把它吞下來。為什麼因為最後XX跟我說了一句話，如果我賽制我不去，因為賽制不公平，其中一個要走，因為我看到你們的留言讓我有點失望，是的我命都不要，我去為了什麼，不是為了我自己，我自己什麼都沒得到，到現在那個contract多少錢都不知道，我根本不敢在乎，我去就是為了這個節目好，我在想這些孩子無辜，突然間沒有一個媽媽，我去，我去幫，多少錢我不管，I don’t care 我不是為了錢，我是為了這個節目，為了這些孩子。」

CoCo曾錄製現場怒氣沖沖。（影片截圖）

一邊控訴的她還講到聲音沙啞：「我說不公道，我說這個賽制必需要改，因為這個是說不過去，他們三個導師，他們有6個，3個3個3個我是兩個，我的必需要走馬上要走一個，就算他比人家高分，這6個人可有機會再爭取這個第五個位置 ，我說這個不公平啊，這個說不過去，好，我給她一個建議，好，最低分的因為是觀眾投票，最低分的自動淘汰，這個是最講道理的，我是個講道理的人，她說不可以，賽制就是這樣子，對不起，瑤瑤說的，瑤瑤跟我說這個節目組就是這樣做的，11年沒有一個導師可以改變 ，可是我說這個是rules，這個規矩﹑賽制是他們自己編出來的，十天錄影之前都說沒有不知道，不知道，沒有，還不知道賽制，過幾天之後賽制出來了，我說這個有問題，這個不行了這個不對，我不說全國都會看見，因為菲戈跟澤鵬的確有人氣，他們非常旺，大家都喜歡，所以怎麼可能他們走。另外，那6個比他們低分的有機會可以繼續爭取這個第五個，這不叫不公平嗎？那我說出來，你不知道為什麼我說出來嗎？因為那一天他們要動手，他們跟我就不客氣，他們說你必需要離開這個舞台，你知道嗎？這個你們肯定不知道，我現在氣的。」

感受到CoCo的怒氣。（影片截圖）

CoCo續說：「我告訴你，我的手術是10月 17號去開D 把這個乳癌拿掉，可是我真的沒有停過傷心，沒有，為什麼我去好聲音為了他們，可是他們對我這麼壞，最後一集我看了，我在香港Channel 555看了，真的好像我沒去過一樣，我所有的努力，花的心思，一切都看不見，好像我沒去，好像我隨便，根本不用心，可是你知道我花多少的心思嗎？我也因為這樣子我的身體把它拉垮了。我希望你們好好聽住，永遠記得這一刻，我犧牲自己，為了我的工作，為了，不是為了我的工作，是為了好聲音，為了這群學員這些孩子喜歡的音樂的，對音樂有希望的孩子們，不要命我也要去幫忙。你懂嗎？對不起我跟一般的歌手不一樣，我跟他們完全不一樣，我命都不要，我就是為了大家好，最後，好，這個導演的左右手，應該說她兩個最親近的助理開始說，你要馬上離開，你再不走的話我們叫保安來。這樣子跟一個28年，從來沒有聽過有一個人這樣子跟我說話。我才站起來再說，沒有，這個女人要動手了，要抓我因為我感覺到她抓我的衣服，因為我是擋住臉，我是眼睛是閉着的，我一直哭，她來抓我呀，把我要拉下來OK ，X去擋，你別碰他，好，我馬上睜開眼睛看到那個畫面，如果有人在拍會看出來好像好像是我們動手，我們沒有， X只是在保護我，因為那個女的在動手，這個你們不知道吧！也相信沒有人告訴你們，這個就是真相，第二次去錄影的時候這個是真相，我才會發這麼大的脾氣。」

CoCo絕對是一位好導師。（影片截圖）

CoCo深感委屈：「好，那一天開始就播出之後問題出了，為什麼菲戈這樣子是不公道的，全國支持我98個Percent都支持我，好，我也不太說話，隔天他們必需被逼着自己，賽制要改，是因為全國全中國都在說這個事情OK。可是呢他們給我一個噓，threaten me威脅我，好，你要菲戈有機會可以爭取這個第五個位置要再回來這個舞台唱歌，你必需要寫這個微博，必需，否則他就沒有機會再站在這個舞台上回來再唱一次，這樣威脅我。因為我一直想着他們改是應該的，全國人民都在說這不公道，我們是中國人，我們知道甚麼是對和錯，我們聰明得很，我們是有理智的，我們的耳朵不是盲目的，這樣威脅我，我當然是護着我的學員了，為了他，我委屈，我覺得他們改，這是應該的，我為什麼要寫這個微博，他們的錯為什麼我要去補救，NO！But，你們說服我，我必需要寫，OK，好，我去寫這個微博，所以菲哥有機會在這個舞台上，再一次發揮讓大家看到他多麼的厲害，多麼的值得留在這個舞台，我委屈，我把這個吞下去了，我很委屈的就把它Post了。」

CoCo覺得自己很委屈。（影片截圖）

最後她表示：「十月十四號好聲音的最後一天錄影，我們之前十一號已經彩排了，我也跟澤鵬說了，我的腿不是太好，受傷，你一定要站在我的旁邊，你出來的時候一定要站在我旁邊，因為我自己撐不了這麼久，因為我不要拐杖。我悖不要輪椅，已經說好了，我們也把這個X光也給了導演組 ，也給了導演，他們都說答應沒問題，真正的錄影的時候，你知道嗎？他們把澤鵬Cue走了，走到另外一邊不站在我的旁邊，我站不穩，我沒有辦法撐，我穿着7吋高的鞋子，為了漂亮，為了這個節目好看，自己花錢去買衣服，最漂亮的衣服好嗎。 One way,one way show，為了都是這個節目。她把澤鵬Cue走了 ，我站不住，好，我去站那一段我都站站不穩，好，最後把他Cue走了 ，我站不住，我真的不行，你們那一天只是回覆了電視台，有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀，這個叫甚麼東西來的，好像上天逼我，因為我最能熬，我是最拼的，我拼命，都不要我拼，為了別人不是為自己。現在上天逼我，我不能了，我現在跳舞都不可以，跳舞是讓我最快樂的，我不可以，好，你們現在知道我的故事了嗎？」