甄妮再發文為李玟討公道　痛斥有人要陪葬：有心有肺的寥寥無幾

華語天后李玟（Coco）上月離世，但近日卻有她生前做《中國好聲音》導師時的錄音流出，她哭訴被侮辱，其後引起漣漪效應，更多《中國好聲音》黑幕被爆出，副導演柳驪、那英胞姐那辛等，都被捲入風波。



李玟生前的哭訴錄音流出，因而引起軒然大波，《好聲音》黑幕愈揭愈多！（《中國好聲音》截圖）

與Coco情如母女的甄妮，早前在Coco的喪禮上致詞，哀痛莫名，而《中國好聲音》是非爆出後她屢次發聲怒轟節目組，先是指「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」，又稱若柳驪下毒手的話，「即使你家在上海有十條街也不夠你跌停版。」更不止一次稱自己日日發文是因為怕人們淡忘事件，而她決心要為CoCo討回公道。

甄妮早前在李玟追思會上致辭，並有份扶靈，兩人情如母女。（《香港01》直播）

早前網上流傳的導師薪酬中，指謝霆鋒酬勞稱帝，一季賺3,200人民幣，高過周杰倫、王力宏等人。昨日甄妮在fb提到謝霆鋒、王菲等名字，她說「霆鋒=王菲=那英=那辛=柳驪=資本商。只要是死黨酬勞就隨便給。她們感情深的很，有沒有資格或任導師重要嗎？當然多杰倫－点點也好，代表最紅👏👏👏」

睇甄妮早前的facebook貼文：

甄妮今早再出Post，她說：「每看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲，若被殘之人是你，你會如何？」她稱繼續要為Coco討回公道，連續留言：「我不需要看任何評語。事實勝於雄辯！」、「會唱歌的大有人在，會演戲的大有人在，有心有肺的寥寥無幾。」、「重複又重複的看，重複又重複的聽，心中怒火沸騰，要她陪葬。」、「不必論我好坯，起碼我知道自己現在應該做什麼。」、「她沒有告訴我真相，怕我擔心，如此忍讓善良的人，－定要為她討回公道！」

李玟今日再發文，指「每看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲」。（fb@甄妮）

此外，甄妮更再度提到霆鋒，她表示：「此事別說是CoCo，就算是發生在霆鋒、那英、張惠妹、華仔……等身上，我也一樣對待維護，決不偏袒！」以示公正。