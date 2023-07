李玟設靈｜甄妮哽咽致詞坦言好嬲　約定再聚：下輩子再做好知己

一代華語歌后李玟今(7月31日)設靈,追思會由前唱片公司高層李岳奇Roger Li擔任司儀,分別有9位至親好友致頌詞。CoCo非常尊敬和愛戴的前輩甄妮哽咽發言,直指:「好唔鍾意佢用呢種方式同我見面,好嬲好唔歡喜令我好心痛。」



甄妮在女兒陪同下到達殯儀館。(葉志明攝)

甄妮表示:「今晚我同佢約咗食飯,好唔鍾意佢用呢種方式同我見面,好嬲好唔歡喜令我好心痛。我跟她認識廿十年,可是我們不常見面,用電話用寫字互相關懷一直到現在。我喜歡她對事業非常努力非常專業。她光芒萬丈,姐妹情深,對朋友像陽光一樣溫暖,她真的是一個非常可愛的小女生。」

甄妮致詞時一直哽咽。(影片截圖)

7月5日Coco離開,這個日子對甄妮來說相當震驚:「七月五日是我女兒的生日,她選擇這天離開我們,她跟我開了一個很大的玩笑,我很不喜歡。以後7月到底要做生日還是做忌日,她不該跟我開這個玩笑。今天我相信每位都特別來送她最後一程。我知她會到另一個極樂世界,她是一個可愛又美麗的天使,我跟她的感情有點像是神交,不需要見面就已經像認識了一世兩世三世,如果她願意,下輩子我也願意跟她做好知己,我相信COCO會喜歡的。We will always love you Coco.」