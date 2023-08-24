溫碧霞改髮型晒露耳look　破除拉皮手術留疤傳聞

有「最美妲己」之稱的溫碧霞近年每每出席公開活動的時候，幾乎都是以中分長髮look示人，極少露出耳朵部位展現人前，就連私下的髮型都如此，所以引起外界一個傳聞，傳指她是因做拉皮手術失敗，導致耳側留有疤痕，所以才以長髮遮擋。但沒想到近日她獲邀出席《第四屆國際愛情盧山電影節》時，竟然將長髮向上梳，罕有露出耳朵部位，讓不少網民感到相當驚訝。

溫碧霞極少露出耳朵部位。（微博圖片）

近年Irene每每出席公開活動時，幾乎都以中分長髮look示人，髮前的兩側長瀏海更是非常貼服，完全遮擋了半邊臉更是看不見其耳朵部位。就連她私下生活狀態，無論在家休息還是出外旅遊，她都是以中分長髮look上陣。而對於她這個一成不變的髮型，外間就有傳聞指出她是因拉皮手術失敗，令到耳側位置留有疤痕，所以才用長髮遮擋起來。

溫碧霞私下去玩都是以中分長髮look示人。（溫碧霞微博圖片）

但近日獲邀出席《第四屆國際愛情盧山電影節》的她，雖然依舊梳着中分頭，但就將長髮梳起，極罕有露出了耳朵部位，而且耳朵附近的皮膚亦顯而易見，她還作近鏡拍攝，完全看不出有特別的異樣。另外，電視鏡頭更作近鏡拍攝，五官部位盡現人前，其狀態非常好，一個盤起頭髮的動作，破除了多年的傳聞。

溫碧霞極罕有露出耳朵。（溫碧霞微博圖片）

電視鏡頭作近鏡拍攝。（微博圖片）